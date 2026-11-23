Aos 83 anos, Aleixo Belov acaba de concluir mais um desafio inédito: atravessar a Passagem Nordeste, no Oceano Ártico, em uma expedição de mais de 11 meses pelo norte da Sibéria.

A travessia, marcada pelo gelo, pelas temperaturas extremas e pelas incertezas da navegação, foi uma das mais desafiadoras de sua trajetória como velejador. “O maior desafio nessa expedição à Sibéria é que ninguém nunca foi lá de barco a vela. Ninguém conhecido, pelo menos”, conta, nesta entrevista ao A TARDE.

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Nascido na antiga União Soviética e radicado em Salvador desde a infância, Belov também destaca a receptividade dos moradores da região. “Em nenhum lugar do mundo fui tão bem recebido”, relata. Na entrevista, o navegador fala ainda sobre os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia na navegação e a experiência de completar a travessia do Oceano Ártico.

A expedição foi registrada no livro "Pelas Águas Geladas da Sibéria 2026 – Passagem Nordeste", lançado na noite da última quarta-feira, 18, no Yacht Clube da Bahia, em Salvador. O evento reuniu mais de 400 pessoas, entre amigos e admiradores do navegador, e contou com sessão de autógrafos e exposição de fotografias da viagem.

Saiba mais na entrevista a seguir:

O senhor lançou, na semana passada, seu novo livro, “Pelas Águas Geladas da Sibéria 2026 – Passagem Nordeste", no qual relata sua sexta volta ao mundo. Depois de quase 11 meses de expedição, o que mais o marcou nessa viagem?

Viajei em tudo quanto é lugar, principalmente pelos trópicos. Atravessava o canal de Panamá, ia para a Polinésia Francesa, Austrália, Indonésia, Índia, e depois derivava para a África do Sul, Mediterrâneo. Só que comecei a navegar mais para regiões geladas. Estive duas vezes na Antártica. Depois, estive no Alasca. E as minhas duas últimas viagens foram pelo Oceano Ártico.

A anterior foi passando por cima do Alasca, no norte do Canadá, próximo do Polo Norte, voltando pela Groenlândia e chegando ao Brasil. Raramente fazem essa viagem porque o lugar não é muito simples para navegar. E essa última, é pior ainda. Eu subi pelo Atlântico e parei nos Açores.

Dos Açores, subi direto, sem escala, passei ao lado da Inglaterra, e entre a Noruega e a Groenlândia. Passei também pelo norte da Finlândia e parei em Murmansk, no norte da Rússia, onde começa a Sibéria. A maioria das pessoas não sabe nem o que significa a Sibéria, só quem gosta de geografia.

É uma palavra que pouca gente pronuncia, porque nós não temos nada a ver com a Sibéria. Nós, quero dizer, as pessoas normais. Como nasci na União Soviética, olho muito para aquele lado. Eu resolvi fazer essa viagem pelo norte da Sibéria. Parei em Murmansk e em mais quatro portos, entre eles Dickson, Tiksi, Pevek.

Murmansk é o maior porto do norte da Rússia, lá no Oceano Ártico, já perto do Polo Norte. Um lugar muito frio. A população é muito misturada entre russos brancos e inuítes, que são os nativos da região. Esses inuítes são equivalentes aos povos do norte do Canadá e do Alasca. Esse povo, apesar do frio, tem calor humano de sobra. Isso me marcou bastante.

A expedição foi muito bem recebida, então?

Posso dizer que, em nenhum lugar do mundo, fui tão bem recebido. Em cada porto que chegava, era entrevistado pela televisão. A maioria das pessoas me convidava para visitar as escolas. Em todos esses portos, visitei escolas e museus. E, nas escolas, fiz palestras para jovens siberianos. E ainda jogamos futebol.

Claro que nossa tripulação não é de jogadores de futebol, mas o Brasil tem fama. Ainda bem que conseguimos empatar com eles. Não perdemos, mas foi quase. Acredito que eles poderiam fazer o quinto gol, mas chutaram para fora. Depois o técnico do futebol veio me dizer que ninguém ganhou. Quem ganhou foi a nossa amizade. A amizade do povo brasileiro com o povo russo da Sibéria.

Tiksi foi o lugar mais interessante. Quando chegamos, havia pessoas vestidas com roupas típicas, com bolos, doces, bebidas, comida local e assim por diante para nos receber. Eles subiram a bordo e visitaram o barco. As pessoas visitavam o barco direto e nos convidavam para tudo quanto é lugar. Era um frio muito grande e, às vezes, nos convidavam para tomar um banho quente na casa deles.

Apesar dessa receptividade, vi que o senhor classificou a travessia da Passagem Nordeste como um dos maiores desafios de sua longa trajetória como velejador. Em algum momento, chegou a pensar que não conseguiria completar o percurso?

O maior desafio nessa expedição à Sibéria é que ninguém nunca foi lá de barco a vela. Ninguém conhecido, pelo menos. Talvez, na Europa, alguém deva ter feito essa viagem, mas nunca conheci ninguém. E nem encontrei um livro escrito de alguém que tenha feito essa travessia pelo Norte da Sibéria. Então, a incerteza era muito grande. Eu considero o mar o reino da incerteza. Mas essa incerteza é maior ainda quando a gente fala da Sibéria.

Todo mundo sabe que a Sibéria é um lugar que tem gelo por todo lado. Não à toa, a Rússia tem mais de dez navios quebra-gelos, dos quais parece que seis são atômicos. Eles usam energia atômica, uma energia que não acaba nunca a bordo, abrindo o caminho do gelo para os navios russos passarem.

Com o aquecimento global, estão dando mais atenção a essa região. E veja que nós filmamos tudo. Fizemos milhares de fotografias. Numa viagem dessas, você faz de quatro a cinco mil fotos. Eu levei a bordo dois fotógrafos e cineastas e filmamos tudo, fotografamos tudo. Escolhi cerca de 150 fotografias do norte da Sibéria. É um lugar que nenhum brasileiro nunca foi, mas que agora pode conhecer através do meu livro e das fotos.

Além do gelo e das temperaturas extremas, a expedição ocorreu em uma região marcada pelas tensões decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia. De que forma esse cenário geopolítico interferiu na viagem?

Quando fiz minhas viagens solitárias, eu fazia a navegação com sextante, medindo a altura do sol e das estrelas em relação ao horizonte. Mas isso foi há muitos anos. Agora todo mundo aperta o dedo no GPS e sabe onde está. Só que, devido à guerra, o GPS foi bloqueado pelos próprios russos lá do norte.

Foi bloqueado por causa das bombas que jogam. Murmansk, onde eu parei, já foi bombardeado. Para a bomba acertar o alvo, ela depende do GPS. Por isso, eles bloquearam o GPS, para que a bomba guiada não alcançasse as bases militares russas no norte da Sibéria. Com isso, enquanto estava longe da terra, tinha o GPS. Quando me aproximei, o GPS morreu.

E tive que fazer navegação estimada, observando as bóias, os faróis, identificando os pontos em terra, ilhas. E procurando o canal fundo para não encalhar nas pedras. Enfim, tive que voltar a fazer navegação estimada. Quando eu saí, isso foi logo no primeiro ponto, estava com medo que o GPS não funcionasse mais, mas não foi verdade. Quando me afastei bastante da terra, o GPS voltou a funcionar e descobri que a minha navegação estimada não estava tão boa (risos).

Estava bem distante do ponto que eu pensei, porque não tinha mais nenhum sextante. Não tinha nada, só a bússola. E, devido à proximidade do Polo Norte, a bússola não funciona bem lá. Ela fica doida quando está próxima do Polo, enquanto que no Brasil e no mundo todo a bússola funciona. Mas quando você se aproxima do Polo ela começa a girar para um lado e para o outro, e não consegue usar a bússola.

A guerra trouxe alguma outra dificuldade para a expedição?

Devido à guerra, a zona mais territorial da Rússia era muito vigiada. Você podia navegar desde que fosse 12 milhas afastado de terra. Para entrar nessa faixa de 12 milhas próxima de terra, tinha que avisar 24 horas antes. E, quando cruzasse para entrar em águas territoriais russas, tinha que avisar também que havia acabado de cruzar essa linha. Tanto para entrar nas águas territoriais como para sair, você tinha que avisar. Se não avisar, paga a multa.

Eu me atrapalhei um pouco e paguei uma multa. E, se cometesse essa falha de novo, a multa seria muito maior. Terminei cometendo uma pequena falha, porque disse uma data que ia cruzar e cruzei na data errada. O vento foi favorável e cheguei antes.

Eles iam me cobrar uma segunda multa monstruosa, mas eu disse: “Olha, se vocês quiserem cobrar, cobrem, que pago, mas vai ser ridículo porque isso aqui é um veleiro-escola, e vai dar muito assunto no livro que estou escrevendo”. Eles terminaram me perdoando na segunda multa. Eu disse a eles que não foi intencional, apenas errei. Mas o certo é que fui muito bem recebido em terra. Em todo lugar, era recebido por três oficiais e tinha o povo, o governo e a prefeitura. O tratamento era completamente diferente.

O pessoal que cuidava da fronteira era rigoroso, rígido, não dava um sorriso e não respondia nenhuma pergunta, enquanto que o povo e o prefeito nos visitavam, nos convidavam para todo lugar. Traziam aqueles carros, com aquelas rodas imensas, que andavam por cima do gelo. Iam nos buscar e nos levavam para todos os lugares, para visitar a região, fazer compras. Essa recepção foi inédita.

Aos 83 anos, o senhor completou uma expedição de mais de 11 meses, enfrentando condições extremas. Como lidou com o desgaste físico e emocional de uma viagem tão longa e desafiadora?

Quando cruzei essa parte e acabou a Sibéria, voltei ao Oceano Pacífico, descobri que a viagem não foi tão difícil assim. A dificuldade foi a incerteza, a minha dúvida cruel se eu iria conseguir ou não fazer a viagem, se o gelo ia me deixar ou não passar.

Quando eu cheguei no primeiro ponto em Murmansk, lá não tinha gelo, porque existe uma corrente quente. É a mesma corrente que passa em cima do Amazonas, pelo litoral de Miami e depois sobe pelo norte da Noruega. É por isso que na Noruega não tinha gelo ainda, nem Murmansk. Mais adiante, no entanto, era puro gelo. E muitas vezes a gente tentava passar e não dava.

Eu tinha que voltar e procurar outro caminho, subir no mastro para olhar se via uma passagem. Hoje ficou mais fácil porque, além de ter a previsão do tempo, a gente recebia uma fotografia do satélite mostrando onde estava congelado ou não. Mas não tinha os detalhes. E os canais estreitos que permitiam a passagem eram estreitos, não apareciam nessas fotos pequenas de uma região imensa. Não tinha uma escala que permitisse ver tudo.

No final, descobri que o mais difícil foi a incerteza que corroía a minha alma. Se você encontrasse um lugar que não estava dando para passar e insistir podia ficar preso no gelo e o barco só sair no outro Verão. Claro que as autoridades podiam mandar um navio quebra-gelo e resgatar, mas ninguém sabe se ia ser feito e se essa manobra ia danificar o barco. Era uma dúvida muito grande.

A minha impaciência foi o que mais me maltratou. No resto, a técnica eu já tinha usado na viagem na passagem do Noroeste, pelo Norte do Canadá. Já tinha aprendido muito naquela região cheia de gelo.

O clima foi um desafio à parte?

Quando cheguei em Murmansk, passei mais de 40 dias esperando. Os russos não me deixavam seguir em frente. Eu perguntava por que? Tá cedo, tá cedo, respondiam. Eles só deixaram eu seguir em frente quando o gelo realmente começou a derreter. Com medo de chegar atrasado na estação, me antecipei e andei muito rápido. Essa viagem só durou 11 meses e tanto, quase 12, enquanto que outras duraram 17, 20 até 21 meses.

Fiz duas viagens de 21 meses porque antes eram voltas ao mundo que fazia a vela. Quando faltava vento, eu esperava ele chegar. Agora não. Já tinha mais dinheiro e trocado meus dois motores menores por dois motores de 240 cavalos. E enchi os dois com sete mil litros de um diesel especial para as águas geladas, que não se tornava gelatina. Por isso, não esperava soprar o vento.

Quando o vento estava fraco, colocava o motor para frente e adiantava a viagem. Eu queria muito fazer essa viagem e consegui. Imagine, depois que consegui fazer a Passagem Noroeste, três anos antes, agora fiz a passagem Nordeste. Isso quer dizer que naveguei o Oceano Ártico 100%. O Oceano Ártico só tem duas entradas ou saídas. Toda entrada é também saída e toda saída é também entrada.

Eu entrei por uma e saí pela outra. E, depois, entrei pela outra e saí pela que entrei na viagem anterior. Com isso, naveguei o Oceano Ártico todo. Depois de ter navegado o Oceano Ártico, nessa última viagem, entrei pelo norte do Atlântico e saí pelo Estreito de Bering, lá, entre o Alasca que é americano e a Sibéria que é russa. Quando eu passei, vi a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro.

Como o senhor fazia para se comunicar na Sibéria?

Você precisa entender que falo russo correntemente. Foi a minha primeira língua. Eu falo cinco línguas. O russo é a primeira língua que aprendi. Só que não sei termos técnicos em russo, nem termos navais. Enquanto que, como sou engenheiro, aprendi aqui todas essas palavras em português.

Em russo, meu vocabulário é mais restrito. Mesmo assim, foi uma beleza para falar com o povo, com todo mundo. Depois de ter feito essa viagem era para procurar um caminho mais fácil de volta para casa. Podia voltar pelo canal de Panamá ou dar mais uma volta ao mundo passar pelo norte da Austrália, da Indonésia, África do Sul e Brasil. Mas eu fui para o México. Dei uma parada lá para descansar um pouco e, depois, voltei para a Polinésia Francesa.

Fui para uma ilha cheia de atóis e recifes onde comprei 300 pérolas e distribuí 10 para cada funcionário importante, para cada parente, para cada amigo. E depois fiz a passagem de Drake, entre o sul do Chile e a Antártica. Na passagem de Drak, tomei a bênção do Cabo Horn, que já é meu amigo, porque fui duas vezes à Antártica.

Já tinha fotografado ele quatro vezes, duas vezes na saída e duas na volta. Agora, fotografei mais uma vez o Cabo Horn, voltei e parei no Chile em Puerto Williams. Depois, subi para Ilhabela.

Como foi a chegada ao Brasil?

Ao sair de Salvador fui escoltado pelo navio veleiro da Marinha brasileira chamado Cisne Branco. Foi muito honra a Marinha ter mandado o Cisne Branco nos escoltar na saída de Salvador. E, na volta, eles me escoltaram de Ilhabela até o Rio de Janeiro. Fizeram uma grande festa em volta do Cisne Branco e recebi medalhas e placas.

O primeiro brasileiro a ter dado a volta em solitário sozinho naquele pequeno barco com a bandeira da Marinha Brasileira é o primeiro título inédito que tenho da Marinha. Depois, fui o primeiro brasileiro a fazer a Passagem Noroeste por cima do Alasca e do Canadá e a Marinha também me deu um título.

E, por último, o primeiro a ter feito a Passagem Nordeste por cima da Noruega e da Sibéria. Sou cheio de títulos inéditos.

Fale um pouco sobre seu novo livro, "Pelas Águas Geladas da Sibéria 2026 – Passagem Nordeste", que o senhor lançou na semana passada.

Eu escrevo livros para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de velejar soubessem das coisas que acontecem por lá. Eu achei que, se morresse, tudo o que eu tinha aprendido dando três voltas ao mundo solitário se perderia. Quando está sozinho, você resolve todos os problemas que surgem em uma viagem dessas. Você aprende alguma coisa também dando três voltas ao mundo num veleiro-escola.

Já ofereci mais de 70 vagas a alunos tripulantes que viajaram comigo e nenhum pagou um centavo. Ainda fiz a Fundação Aleixo Belov, o Museu Aleixo Belov, que fica no Santo Antônio. Construí o Instituto do Mar na praia atrás da Igreja do Bonfim. Tudo isso tentando agradecer ao povo brasileiro.

Eu cheguei aqui criança, sem um tostão no bolso, sem falar uma palavra de português. E foi aqui que cresci, aprendi a mergulhar, a velejar, me tornei engenheiro. Hoje, tenho uma empresa com mais de 1.600 funcionários construindo grandes portos, navios rebocadores. Foi um sucesso muito grande. Então, para agradar o brasileiro, hoje só faço trabalho social.

Estou com 83 anos, não trabalho mais como engenheiro. Estou velejando, escrevendo livros e organizando o Museu, a Fundação Aleixo Belov. E, agora, o Instituto do Mar, onde vou montar um laboratório de oceanografia para desenvolver projetos.

Raio-x

Aleixo Belov nasceu em 9 de janeiro de 1943, em Merefa, na Ucrânia, então parte da União Soviética e ocupada por tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial.

Deixou a cidade aos 7 meses e, após passar pela Europa com a família, emigrou para o Brasil em junho de 1949, aos 6 anos. Radicado em Salvador, formou-se em engenharia civil e tornou-se também mergulhador e navegador.

Foi professor universitário, trabalhou em obras marítimas e fundou a Belov Engenharia Ltda. Deu três voltas ao mundo sozinho, a bordo do veleiro Três Marias, construído no quintal de sua casa. Depois, construiu o Veleiro Escola Fraternidade, com o qual realizou outras três viagens de volta ao mundo.

Também fez as passagens Noroeste e Nordeste do Ártico. Suas viagens renderam 11 livros, além de fotos e vídeos reunidos no Museu do Mar Aleixo Belov. Tem cinco filhos.