As criancinhas que nasciam na costa de Durban, na África do Sul, aprendiam a nadar por sobrevivência. Aos cinco anos, Conrad Ketterer aprendia com a mãe a pegar onda de peito, pensando em nadar nas águas africanas. Anos depois, aquele pequeno se tornou um nadador - e agora vem à Bahia nadar a Travessia Mar Grande-Salvador.

Ele, claro, não é o único. Hugh Tallini começou a nadar aos 50, depois de passar férias na Europa e fazer amigos com quem passou a dividir os treinos e os jantares em Londres. Rossana Delpino entrou na piscina aos quatro anos, competiu no Paraguai até os 18 e, depois de uma longa pausa, voltou ao esporte no Brasil, passando a treinar no Lago Paranoá, em Brasília, em distâncias que, na juventude, achava quase impossíveis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Juntos, os três vão à Bahia com um objetivo e sonho em comum - nadar a 56ª Travessia Mar Grande–Salvador, no domingo, 29 de novembro. A prova tem 200 inscritos e percorre cerca de 12,5 quilômetros pela Baía de Todos-os-Santos, da Praia do Duro, em Mar Grande, ao Porto da Barra, em Salvador.

Durante muitos anos, a Mar Grande-Salvador foi restrita a baianos. A prova, no entanto, tomou dimensões mundiais, e hoje acontece na Baía de Todos os Santos, mas não pertence mais apenas aos filhos dela, recebendo pessoas de todos os estados do Brasil e até de diversos países do mundo.

Hugh é prova viva disso - o inglês já completou o percurso duas vezes, com uma diferença de cerca de uma hora e meia entre elas. Foi ele quem apresentou a prova a Conrad, enquanto Rossana ouviu falar dela entre nadadores de Brasília e conseguiu uma vaga perto da data da competição.

Hugh Tallini na Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Arquivo Pessoal I Hugh Tallini

A presença dos três ajuda a entender como a prova passou a circular entre nadadores de diferentes países desde a retomada, em 2023, e também a perceber a dimensão que a prova tomou fora da Bahia.

Durante anos, a Travessia foi restrita a atletas da Bahia e funcionou como classificatória do Campeonato Baiano. A abertura das inscrições a nadadores de outros estados e países permitiu que uma procura que já era percebida nas competições de águas abertas se traduzisse em inscrições e, em breve, em talentos de todo o mundo nas águas de Salvador.

Durban, Havaí e Salvador

Conrad cresceu em Durban, à beira do Oceano Índico. Aprender a nadar, então, fazia parte dos cuidados de segurança de quem vivia perto da água. A descoberta do que mais gostava de fazer veio quando a mãe lhe ensinou a usar o corpo para deslizar na onda, mas na infância e na adolescência, ele não competiu em natação.

Sua relação com o esporte se construiu no mar, onde continuou nadando como amador, até que disputou sua primeira competição em águas abertas na Waikiki Roughwater Swim, no Havaí, onde tem uma casa de férias.

Segundo o sul-africano, ele disputa a prova todos os anos há cerca de 15 anos, e foi ali que concentrou boa parte de sua experiência competitiva. Mesmo depois de nadar em diferentes lugares, diz que é o ritmo do oceano que continua a atraí-lo para novas provas e novos desafios.

Conrad Ketterer competindo no Havaí - Foto: Arquivo Pessoal I Conrad Ketterer

"Há algo no ritmo e na energia do mar aberto que me faz sentir cheio de energia, mas também me faz sentir muito eu mesmo, muito conectado com o mundo à minha volta. Não tenho necessariamente essa mesma experiência quando me exercito em terra. Para mim, nadar é uma maneira maravilhosa de celebrar a vida", disse.

Conrad conheceu a Mar Grande-Salvador por Hugh, amigo de Londres, e o interesse cresceu depois que Hugh veio à Bahia e completou a prova pela primeira vez. O britânico voltou a nadá-la no ano seguinte e, agora, os dois vão dividir a mesma largada.

Na primeira visita a Salvador, o sul-africano tem a Travessia como o principal motivo da viagem, sonhando com a experiência de partir de um ponto da costa, atravessar uma baía e chegar a outro, com correntes e marés capazes de mudar as condições de uma edição para a seguinte.

Na avaliação dele, é uma prova que exige tanto técnica de nado quanto capacidade de navegação, sobretudo se o atleta acabar enfrentando uma corrente contrária. Além disso, também quis conhecer de perto a relação que, pelos relatos que ouviu, os moradores de Salvador têm com a competição.

"É uma travessia. Tem correntes fortes e imprevisíveis e marés fortes, o que torna a prova muito interessante e faz com que ela mude a cada ano. Exige técnica de navegação e também uma boa técnica de nado, especialmente se você acabar nadando contra a corrente", explica.

Conrad Ketterer - Foto: Arquivo Pessoal I Conrad Ketterer

Hugh recorreu aos contatos que fez em Salvador para ajudar o amigo a acertar o acompanhamento na baía. Acostumado a provas em diferentes lugares, Conrad vê na relação com alguém que conhece as águas locais uma das características que tornam a Travessia particular.

"É preciso haver confiança entre o nadador e o guia local. Também estou ansioso por isso", afirma. Com tudo definido, Conrad já falou da prova com amigos do Havaí, da África do Sul e da Austrália e pretende contar a eles como foi nadar na baía, trazendo mais e mais nadadores de todo o mundo nos próximos anos.

Para essa estreia, no entanto, quer entender o que aquelas águas exigem e aproveitar o percurso, mesmo que encontre um dia difícil. E a possibilidade de chegar à frente de Hugh, claro, fica como uma diversão a mais.

"Minha expectativa, em primeiro lugar, é aproveitar de verdade e nadar com alegria. Isso não quer dizer que precise ser uma prova fácil. Vai ser uma aventura, uma exploração e, espero, uma alegria", conta.

Hugh Tallini e Conrad Ketterer - Foto: Arquivo Pessoal I Conrad Ketterer

Hugh volta à Bahia com duas travessias e um desafio

Conrad, assim, disputa a prova hoje porque antes dele outro já tinha encarado as águas da Bahia, e vindo de ainda mais longe. Hugh tinha acabado de completar 50 anos quando decidiu passar férias na Europa dedicadas à natação.

Foi lá que conheceu dois amigos com quem, de volta a Londres, passou a nadar toda semana por diversão. Um deles, Conrad. A ligação de Hugh com a Bahia, no entanto, começou muito antes da natação.

Há cerca de 15 anos, um amigo de Londres veio passar férias no estado e acabou ficando. Hugh passou a visitá-lo e, anos depois, procurou alguém com quem pudesse nadar em Salvador. Chegou a um grupo de Itapuã, treinou com os nadadores em um sábado e saiu da água com um convite para voltar e atravessar a baía.

Hugh Tallini - Foto: Arquivo Pessoal I Hugh Tallini

Um dos elos com o grupo foi Richard, um americano que vive na Bahia há cerca de 30 anos. Foi ele quem ajudou a encontrar um guia para cada uma das duas primeiras participações do britânico, além de aproximar Hugh de pessoas que conhecia de outros lugares da cidade.

Hugh viveu, aos poucos, as maiores maravilhas de Salvador, conhecendo Ivete Sangalo, BaianaSystem e vivendo o Carnaval: "Meu primeiro Carnaval em Salvador eu nunca vou esquecer. Lembro que a gente seguiu o bloco do Ara Ketu. Foi incrível".

Da Bahia, diz que gosta da abertura das pessoas e de como cada viagem lhe revelou uma parte diferente da cidade. Faltava, no entanto, conhecer a Bahia pelo olhar de nadador que já carregava consigo - e isso não demorou a acontecer.

Hugh Tallini - Foto: Arquivo Pessoal I Hugh Tallini

Quando estreou, em 2024, Hugh tinha experiência em provas europeias de três a seis quilômetros. Dobrar a maior distância que estava acostumado a nadar o intimidava, mas ainda assim, completou a Travessia em cerca de três horas.

Em 2025, voltou mais confiante, e demorou cerca de quatro horas e meia. Lembra de muitas ondas, de condições mais difíceis e da possibilidade de a rota escolhida ter influenciado o tempo.

"Na primeira vez, eu estava com medo, para ser sincero. Já tinha feito provas na Europa de, no máximo, uns seis quilômetros. Então, 12 quilômetros pareciam muita coisa. Mas a prova correu bem. É uma baía tão bonita para atravessar", lembra.

Hugh Tallini - Foto: Arquivo Pessoal I Hugh Tallini

A diferença entre os tempos virou uma pergunta. Para entender melhor o papel das correntes e das marés, Hugh procurou um professor de oceanografia em Salvador, que propôs usar um modelo computacional para estudar um possível trajeto.

Agora, Hugh chega à terceira participação interessado em fazer uma travessia melhor e em entender por que uma rota funciona num dia e pode custar mais tempo em outro.

"Eu não entendia por que num ano levei três horas e, no outro, quatro horas e meia. Ele tem um modelo computacional e disse que poderíamos usar esse modelo para pensar numa rota para nadar, porque é muito complicado com as correntes, as marés e tudo mais", conta.

Hugh Tallini competindo no Havaí - Foto: Arquivo Pessoal I Hugh Tallini

Aos 55 anos, Hugh já nadou provas na Itália, país de onde vem parte de sua família, no Havaí, com o mesmo grupo de amigos de Londres, e no Bósforo, na Turquia, em uma travessia da Ásia para a Europa.

No entanto, diz que a prova baiana é a única que já fez com um guia e uma embarcação acompanhando seu nado. Em outras competições, estava acostumado a seguir mais perto da costa, fazendo com que um dos brilhos da Mar Grande-Salvador se torne a sensação de sair de uma margem e mirar a outra, com a baía aberta entre as duas, o que, para ele, remete à experiência de nadar o Canal da Mancha.

Para Hugh, a Mar Grande-Salvador é uma espécie de versão menor, em águas mais quentes e, acima de tudo, com a chance de viver o que mais ama - nadar.

"Eu nado tanto pelo condicionamento físico quanto pela mente. Para mim, é como uma meditação. Ao longo dos quilômetros da travessia, sua mente prega muitas peças. Você passa por tudo isso e, quando finalmente consegue chegar, a sensação é incrível", conta.

Hugh Tallini - Foto: Arquivo Pessoal I Hugh Tallini

Da piscina às águas abertas da Bahia

Os nadadores da Mar Grande-Salvador vêm da África, Europa e, claro, também da América do Sul. No Paraguai, Rossana Delpino começou a nadar aos quatro anos, e na adolescência, passou a competir pela federação, se dedicando ao esporte até os 18.

A universidade, no entanto, mudou sua rotina e a afastou da natação por muitos anos. Quando voltou, há cerca de uma década, foi para o ambiente que conhecia: a piscina. Retomou o ritmo de treino, voltou a competir e se surpreendeu com a capacidade de o corpo se readaptar depois de tanto tempo.

Paraguaia, Rossana mora no Brasil há cerca de 23 anos e vive em Brasília. Ao comparar a natação da juventude no Paraguai com a que pratica hoje, ela se lembra dos grupos que se formam em torno dos treinos e dos objetivos em comum.

Rossana Delpino competindo na piscina - Foto: Arquivo Pessoal I Rossana Delpino

Na vida adulta, vieram o trabalho, a família e os compromissos que precisam caber ao lado do esporte. A resistência que desenvolveu como nadadora, diz, também a ajudou a lidar com essas exigências.

"O nadador precisa se encantar pelo que faz. É um esporte muito solitário e, de alguma forma, você precisa amar nadar. Acho que é esse sentimento que nos une", conta.

A passagem para as águas abertas veio há cerca de um ano e meio, a convite de um amigo. Rossana vinha de uma rotina voltada a provas de piscina, e lembra que distâncias de 200 ou 500 metros já lhe pareciam praticamente impossíveis.

Rossana Delpino competindo em águas abertas - Foto: Arquivo Pessoal I Rossana Delpino

Quando decidiu fazer travessias, teve que aprender a distribuir o esforço por um tempo muito maior, cumprir uma metragem semanal mais alta e preparar a cabeça para sustentar o ritmo.

O Lago Paranoá se tornou parte dessa mudança. Rossana alterna piscina, treino de força e sessões no lago, onde encontra outros nadadores em diferentes pontos, sobretudo nos fins de semana e feriados.

Neste ano, fez também uma prova de 15 quilômetros em Itá, vivendo uma experiência em água doce que reforçou uma percepção que ela leva para Salvador - cada lugar impõe um desafio próprio, e nadar num lago, num rio ou no mar muda a maneira como o atleta se orienta e administra o esforço.

"Na piscina, é uma explosão. Em águas abertas, você tenta dosar o ritmo para saber que consegue enfrentar as distâncias maiores", explica.

Rossana Delpino competindo em águas abertas - Foto: Arquivo Pessoal I Rossana Delpino

Curiosa pelas águas abertas, então, a Mar Grande-Salvador já estava entre as provas que queria fazer. Rossana assistiu a vídeos, conversou com amigos de Brasília que haviam participado e ouviu deles relatos sobre o percurso.

As vagas acabaram rapidamente, e ela só conseguiu confirmar a inscrição mais tarde. Em cerca de 24 horas, acertou a passagem e a hospedagem na casa de uma amiga que também vai acompanhá-la na Travessia.

"Eu nunca nadei em mar aberto com um barco ao lado, só com caiaque. Então também vai ser uma primeira experiência", diz.

Rossana Delpino competindo em águas abertas - Foto: Arquivo Pessoal I Rossana Delpino

Para Rossana, os tempos e as metas fazem parte da preparação. Na estreia, ela quer nadar da melhor maneira possível, entender a dinâmica da prova e ter tempo de perceber o lugar onde está.

"Acho que essa é a beleza da travessia. A gente tem contato com a natureza, com espaços naturais diferentes, fazendo o que ama, que é nadar", afirma.

Rossana Delpino competindo em águas abertas - Foto: Arquivo Pessoal I Rossana Delpino

No dia 29, Hugh vai tentar entender, dentro da água, o que separou suas duas primeiras travessias. Conrad, por sua vez, vai conhecer Salvador pelo percurso que o fez decidir viajar. Já Rossana, que aprendeu a alongar o nado no Lago Paranoá, vai descobrir como é chegar ao Porto da Barra acompanhada por um barco.

Até a chegada, os três terão a mesma baía pela frente, vindo de todos os cantos do mundo para, enfim, disputar a prova clássica para qualquer nadador e viver a experiência inesquecível de nadas nas águas da Bahia.