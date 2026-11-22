O vento apertou no meio da Travessia Mar Grande–Salvador de 2025, e as ondas começaram a bater no rosto de Marcelo Lins. Do barco, Flavio Mendel mudou a posição da embarcação para proteger o nadador.

Depois, veio a chuva. Flavio perguntou a Marcelo como ele estava e, enquanto observava o ritmo das braçadas, ajustou com ele a estratégia que os dois haviam levado para a largada.

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Marcelo chegou ao Porto da Barra em segundo lugar na categoria Máster F, dos 50 aos 54 anos, conquistando a primeira medalha dele na Travessia. Assim que encontrou o guia, quis comemorar pagando o almoço.

"A gente largou com a estratégia e o tempo virou. No meio da prova, começou a entrar muito vento, a gente teve que mudar um pouquinho a posição do barco, porque esses ventos começavam a jogar muita onda no rosto dele", conta Flavio.

"Então, para poder proteger ele, a gente mudou um pouquinho a posição do barco, para ele poder nadar melhor. E começou a entrar muita chuva", lembra.

Trabalho de Flavio como guia - Foto: Arquivo Pessoal I Flavio Mendel

O ajuste do barco foi acompanhado de uma conversa com Marcelo. Flavio queria saber se o nadador estava bem e em condições de manter o ritmo. A posição da embarcação, que até então servia à rota combinada, passou a servir também para aliviar o efeito da ondulação sobre o atleta.

"E aí, nessa, discutindo com ele, 'Como é que você está? Está bem? Não está?', acompanhando o ritmo dele, a gente mudou um pouquinho a estratégia, conseguiu mudar o posicionamento e conseguiu fazer uma excelente prova decorrente disso", conta.

No domingo, 29 de novembro, Flavio vai guiar Marcelo pela terceira vez. Em outra embarcação, o professor de natação Henrique Schneider vai acompanhar Augusto, um jovem nadador que ele já orientou em um revezamento de 16 quilômetros.

Flavio conhece Marcelo da equipe em que os dois treinam, enquanto Henrique conheceu os bastidores da prova pela arbitragem e hoje leva para o barco a experiência de professor e um sistema que desenvolveu para acompanhar a rota e as pausas de hidratação.

Os dois estarão na 56ª edição da Travessia, que tem 200 inscritos, o maior número da história da prova. Nela, cada nadador conta com uma embarcação de apoio, que pode ser um barco a motor ou um caiaque - justamente o trabalho valioso e essencial desempenhado pelo dois e tantos outros profissionais.

Ao longo dos cerca de 12,5 quilômetros entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra, em Salvador, o guia orienta o trajeto, organiza a hidratação e observa o atleta, transformando a medalha individual em um verdadeiro trabalho em equipe.

Trabalho de Flavio como guia - Foto: Arquivo Pessoal I Flavio Mendel

A parceria que começou nas raias

A vida de guia de provas em mar aberto é intensa, mas não exclusiva. No dia a dia, Flavio é superintendente da Rede SAC na Bahia. Na natação, treina há cerca de cinco ou seis anos com a equipe da Ambiance, ao lado de Marcelo, sendo, ele mesmo, um atleta.

"Meu foco é mais provas mais curtas. Eu nado bem em provas curtas, provas de piscina. Então, eu não tenho esse sonho de fazer uma Mar Grande. Um dos grandes diferenciais de um atleta fazer uma Mar Grande é a cabeça, a preparação psicológica de se fazer uma travessia. E é uma coisa que eu não tenho. Eu assumo isso, não tenho problema nem medo de falar isso", diz.

Nadando, no entanto, Flavio conseguiu entender o que é estar na prova, na água, buscando menores tempos e maiores resultados, e aos poucos, esse conhecimento o levou a se tornar um guia.

Entre as conversas de treino, a dificuldade de encontrar um bom guia aparecia com frequência, e antes de assumir a função, Flavio acompanhou Marcelo em uma prova ao lado de outro guia.

Trabalho de Flavio como guia - Foto: Arquivo Pessoal I Flavio Mendel

Na avaliação dele, o companheiro tinha condições de seguir por uma rota mais direta, mas o guia, que conhecia menos o nadador, preferiu um traçado mais conservador. A curva mais aberta, na leitura de Flavio, fez Marcelo passar mais tempo na água e gastar mais energia. Depois daquela experiência, ele propôs que fizessem a próxima prova juntos.

"Pô, Marcelo, você quer arriscar? Vamos junto? Você topa que eu seja seu guia? Vou me preparar, não se preocupe. Se você topar, a gente vai junto", lembra ter dito.

Para Flavio, a principal vantagem de já treinar com o nadador é ter uma referência do que ele consegue sustentar. Ele conhece a velocidade de Marcelo, a frequência de braçadas e a maneira como o companheiro responde quando precisa aumentar o esforço.

A técnica dos dois, segundo ele, é parecida, e na baía, esse conhecimento ajuda a perceber quando uma mudança no movimento do nadador merece atenção.

"O principal ponto que eu destacaria para poder ser um bom guia é a pessoa conhecer bem o atleta. Ter um certo relacionamento, ter um certo tipo de contato direto com o atleta para entender a capacidade técnica dele, o desempenho dele, para ter uma noção de velocidade que ele toca no dia a dia, a frequência de braçada", afirma.

Trabalho de Flavio como guia - Foto: Arquivo Pessoal I Flavio Mendel

A tábua de marés e o caminho até o Porto

Assim, os dois começaram juntos a caminhada até as braçadas no mar, e Flavio começou o extenso trabalho que envolve o pré-prova para além dos treinos. Pessoalmente, ele começa pela tábua de marés, pela direção do vento e pela previsão de chuva.

Também conversa com pescadores e profissionais do Salva-Mar, que recorrem à experiência na baía para interpretar o que veem no céu e na água. Com Marcelo, discute o percurso na véspera, e no dia da prova, volta a perguntar como o nadador acordou e se está se sentindo bem para executar a estratégia.

"Para quem não tem muita familiaridade com isso, conversar bastante com o pessoal da Salva-Mar, conversar bastante com pescadores, quem entende, sabe enxergar ali as nuvens, sabe enxergar o mar, consegue já dizer naquele dia, naquela hora, como é que está. Então, esse bate-papo é importante na preparação para você saber desenhar junto com o atleta qual vai ser a melhor rota a ser seguida pela Mar Grande", explica.

Trabalho de Flavio como guia - Foto: Arquivo Pessoal I Flavio Mendel

O traçado pode ter uma curva ou até tomar a forma de um S. A escolha depende da maré naquele dia e no horário em que o nadador deverá alcançar cada parte da baía, fazendo com que um atleta mais rápido possa seguir por uma linha mais direta, enquanto para outro, uma curva maior pode ajudar a aproveitar a corrente e a se posicionar melhor para entrar no Porto da Barra, pelo trecho que ele chama de funil.

"A gente fala assim, em linha reta a Mar Grande dá os 12 quilômetros, mas raramente um atleta vai nadar em linha reta. Então, invariavelmente, o atleta sempre vai ter que fazer uma curva, ou um S, para poder se adaptar de acordo com a maré daquele dia, daquela hora da prova", diz.

Essa aproximação final carrega, por si só, um peso imenso. Em uma das edições da Mar Grande, Allan do Carmo, referência brasileira nas águas abertas, encontrou corrente contrária perto da chegada.

Segundo o relato do guia, Allan ficou na direção da saída do Porto, para o lado do Farol, e passou perto de meia hora tentando avançar sem conseguir entrar. A equipe acabou orientando o nadador a abandonar a prova, mostrando como a posição em que o atleta chega à entrada do Porto pode decidir o que acontece nos últimos metros.

Trabalho de Flavio como guia - Foto: Arquivo Pessoal I Flavio Mendel

A função do guia, então, é permitir que o atleta foque em nadar, enquanto ele cuida dos detalhes de direção e ambiente. Para Flavio, que passou a infância em praias, pescarias e mergulhos, ver as marés é uma prática antiga, que com o tempo se tornou um trabalho.

Junto a ele, estão diversos pescadores e profissionais do Salva-Mar trabalhando como guias, levando os atletas que encaram o desafio da Travessia até a linha de chegada.

Como conseguir um guia?

Para os que estão começando a nadar, no entanto, a busca por um guia pode ser mais complicada - e na Travessia Mar Grande-Salvador isso é facilitado em um contato feito com pelo menos uma semana de antecedência.

Bruno Riella, diretor da Travessia, ajuda a aproximar os inscritos de pessoas com experiência no percurso, e na conversa inicial, o guia procura saber que provas o nadador já disputou, que distâncias completou, quanto tempo levou e que ritmo espera sustentar na baía.

Essas respostas ajudam a definir o caminho e a prever o momento em que a dupla chegará às áreas de corrente mais forte. "Tudo isso daí tem que ser pensado conversando com o atleta antes da prova, e não é no dia da prova lá chegando que vai conseguir resolver", diz Flavio.

No dia da Travessia, os atletas saem da Praia do Duro e nadam até a área em que as embarcações aguardam, a cerca de 800 metros da praia, segundo Riella. Cada nadador precisa localizar seu guia em meio aos demais competidores, barcos e caiaques. A concentração de embarcações faz da largada o trecho mais crítico da prova na avaliação do diretor e ajuda a explicar o limite de inscrições.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Para receber os 200 atletas desta edição, a organização vai ampliar o intervalo entre as largadas masculina e feminina. Os homens entram primeiro e terão mais tempo para encontrar seus guias e avançar antes de as mulheres chegarem à mesma área.

A boia de segurança, obrigatória desde 2025, aumenta a visibilidade dos nadadores. Além disso, se alguém levar mais tempo para localizar a própria embarcação, a boia também facilita o acompanhamento por parte da organização, da arbitragem e das equipes de segurança.

Da arbitragem ao barco de Augusto

Justamente ali, entre as equipes de arbitragem, estava mais um dos futuros guias da Travessia, que hoje ajuda atletas a realizarem seus sonhos. Henrique Schneider é de São Paulo e se mudou para Salvador por volta de 2010.

Formado em Educação Física, nadou ao longo da vida e começou a trabalhar com águas abertas em 2017, no clube onde atuava. Foi na Bahia que teve contato mais próximo com a natação de alto rendimento, testemunhando o empenho dos atletas nas piscinas de Salvador, dos de base aos nadadores máster. Hoje, dá aulas de natação no Colégio Salesiano do Liceu e, claro, trabalha como guia em mar aberto.

Na Mar Grande–Salvador, sua primeira experiência foi como árbitro. Acompanhou a preparação na véspera, a marcação dos atletas e a chegada dos últimos nadadores. Viu de perto o esforço de quem estava na água e as dificuldades de treinadores e barqueiros ao longo do percurso.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Ao passar da arbitragem para o acompanhamento individual, descobriu outra relação com a prova. Da embarcação, vê o esforço de uma pessoa que conhece, com quem conversou antes da largada e que pode se tornar uma amiga de longa data.

"Eu acho que guia é mais emocionante. Arbitragem é mais tenso, né? Aquela emoção de você estar com uma pessoa que você conhece, que acaba se tornando até um parceiro seu muitas vezes, de longa data", conta.

Neste ano, vai orientar Augusto, um jovem que está começando a carreira na natação mas já tem resultados expressivos. Os dois já trabalharam juntos em uma prova de 16 quilômetros, na qual o jovem dividiu o percurso com outros três nadadores.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Para Henrique, Augusto é resiliente e está preparado física e mentalmente. Ele, por sua vez, pretende estar em Mar Grande na véspera para observar o clima e acertar os detalhes que podem influenciar a estratégia.

"Eu já conheço o ritmo dele, é mais fácil o contato. Em relação principalmente à questão da confiança, é um atleta que tanto eu confio nele, quanto eu acredito que ele também confia em mim, nas minhas orientações", afirma.

Henrique diz que costuma ouvir, entre pessoas da modalidade, que o guia é "70% da prova", justamente porque cabe a quem está na embarcação acompanhar a frequência da braçada, perceber desvios e orientar o atleta diante de correntes laterais. Assim, o nadador pode concentrar o esforço em sustentar o próprio nado.

"A gente tem que estar bem concentrado, orientando o atleta da melhor forma possível, para permitir que o único esforço que ele faça é o de nadar. A gente controla o ritmo de braçada, vai controlando os desvios, evitando correntes laterais, então a gente auxilia muito nessa parte", explica.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Como o guia e o nadador conversam no mar

O trabalho, claro, é em equipe - mas entre braçadas e um mundo de água salgada, nem sempre é possível conversar. Por isso, para alinhar os planos a todo momento e inclusive quando mudam, Henrique combina com o atleta os sinais que usarão na água.

Aqui, vale tudo. Erguer uma placa, fazer um gesto para indicar a hora de se hidratar, pedir uma mudança de direção ou orientar uma pausa. Os avisos podem seguir intervalos de tempo ou pontos definidos pela distância percorrida.

Além disso, o nadador tem sinais para pedir uma parada ou indicar que está se sentindo mal, e a dupla leva esses combinados para a largada junto com os materiais que usará ao longo da prova.

"Normalmente eu traço uma estratégia, né? De x em x tempo, x quilometragem, dá um aviso de marcação para ele, de hidratação, de pausa, de alguma orientação. Então normalmente a gente levanta uma placa ou faz algum sinal, dá alguma sinalização para ele e vice-versa, no atleta também", conta.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Para Flavio, a hidratação exige saber o que o atleta já está habituado a consumir, em que momento costuma precisar de uma pausa e quanto tempo a dupla estima ficar no mar. É responsabilidade do guia também levar o que foi combinado, como água, isotônico e gel de carboidrato, e acompanhar os intervalos previstos.

"Isso aí tem que ser muito bem conversado, alinhado, e o guia tem que ser muito preciso pra aquele tipo de alimentação que o atleta precisa, pra fazer toda a diferença no seu desempenho no decorrer da prova, pra que ele termine a prova bem, consiga fazer a sua prova bem e chegue com saúde só pra comemorar o seu resultado", afirma.

Há também sinais que o nadador transmite sem precisar fazer nenhum gesto combinado. Flavio conta quantas braçadas Marcelo dá em 30 segundos ou em um minuto, e compara a frequência com o que conhece dos treinos e com o que espera para cada etapa, da saída à arrancada final.

Se Marcelo começa a levantar demais a cabeça para respirar, Flavio observa se está pegando ondas de frente ou se a própria embarcação produz uma marola que atrapalha o nado. O posicionamento do barco, assim, pode mudar por causa desse detalhe.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Henrique também recorre à experiência de nadador e professor para perceber quando a braçada começa a perder qualidade. Ele já acompanhou atletas que tiveram cãibra ou passaram mal e precisou rever a estratégia rapidamente, e nessas situações, é preciso entender o que o nadador está sentindo, ajudá-lo a se acalmar e avaliar se ele tem condições de prosseguir ou se precisa sair da água.

"Já aconteceu de nadadores terem problemas e a gente ter que agir de forma bem rápida. Câimbra, de passar mal numa prova, e você ter que mudar a estratégia. Ser firme ou para remover o atleta de uma situação de risco ou de acalmar e tentar entender a situação que ele está para ver se ele consegue prosseguir ou não", relata.

Um sistema criado para usar a bordo

Além da Educação Física, Henrique vem se dedicando ao desenvolvimento de software, e para a Travessia, criou um sistema que pretende usar no barco para registrar o tempo de prova, verificar se a dupla está seguindo o caminho planejado e acompanhar os intervalos de hidratação.

A ferramenta nasceu da rotina de quem precisa observar o atleta, conferir a rota e lembrar a hora de cada pausa ao mesmo tempo: "Eu normalmente uso muita tecnologia, eu já desenvolvi um sisteminha que vai me ajudar nesse trajeto da prova".

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

"Ele vai me permitir estar marcando o período do aluno, mais ou menos se a gente está conseguindo manter a rota que a gente planejou ou não, o período das nossas hidratações", explica.

Hoje, ele considera disponibilizar ferramentas desse tipo para outros guias e vê no desenvolvimento de software a possibilidade de uma segunda fonte de renda: "Consigo unir as duas coisas, né? Pensar em estratégias e através da tecnologia colocar em prática".

O que o guia vê antes da medalha

Assim, o guia se torna, aos poucos, o caminho do atleta até a medalha, trazendo ao trabalho um propósito ainda mais profundo. Nas aulas, Henrique gosta de trabalhar com crianças, jovens, idosos, crianças atípicas e pessoas que estão começando a nadar.

O que o atrai é ver a evolução ao longo dos meses, lembrando de alunos que chegaram à piscina com ansiedade e dificuldades do dia a dia e encontraram na natação uma atividade à qual passaram a se dedicar.

Para o professor, alcançar um resultado que parecia fora de alcance pode fazer o aluno confiar mais no próprio esforço: "A natação é um projeto a longo prazo, então você consegue enxergando a evolução aos pouquinhos de cada atleta".



"É algo incrível, inexplicável. Você acompanha um atleta em um ano, vê ele em um ano, chega no final do ano e ele está um outro atleta", conta.

55ª Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

No caso de Augusto, Henrique vê também o esforço de conciliar a escola com os treinos e o custo financeiro, físico e emocional da preparação. Na carreira, ele já viu nadadores do clube em que trabalhou conquistarem medalhas e participou desse trabalho coletivo, e ainda espera viver a experiência com um atleta que ele próprio guia.

Na prova do dia 29, então, ver Augusto chegar e cumprir o objetivo dos dois já será motivo de emoção. "Acho que é algo muito emocionante, geralmente eu me emociono muito com os atletas, mesmo nas pequenas conquistas, nos pequenos resultados", diz.

"Eu acho que seria uma emoção muito grande de ver ele chegando, atingindo principalmente seu objetivo e se medalhar, meu Deus do céu. Uma coisa incrível de acontecer", afirma.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

Para Henrique, a Travessia é uma competição que ajudou a desenvolver as águas abertas na Bahia, e fazer parte dessa história significa assumir a responsabilidade de acompanhar um atleta em uma prova para a qual ele passou meses se preparando.

"A gente está falando de uma competição que é histórica. Ela é um grande pilar de fomentação do esporte aquático, das águas abertas. E aí, como guia, participar dessa história é algo inacreditável. Contribuir para que o atleta consiga realizar esse desafio. É uma grande responsabilidade e uma satisfação enorme estar participando dessa etapa", diz.

Flavio, por sua vez, lembra de como essa responsabilidade terminou, para ele e Marcelo, na edição passada. Depois de uma prova em que precisaram repensar a posição do barco no meio da chuva, o nadador chegou com uma medalha que ainda não tinha conquistado na Mar Grande–Salvador.

"Não só entregar o atleta no Porto da Barra já é uma satisfação grande, mas ver que o atleta, ele veio pra mim, 'Flávio, Flávio, pô, pela primeira vez eu consegui uma medalha, vamos comemorar, eu quero pagar o almoço pra você, eu quero pagar o almoço pra você, vamos comemorar', é muito bacana", lembra.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Mar Grande-Salvador

No dia 29, Flavio volta ao barco com a esperança de comemorar outra medalha com Marcelo. Henrique, por sua vez, vai levar para a baía o que aprendeu sobre Augusto no revezamento, sonhando com a primeira.

Os dois terão um plano ao sair de terra, e no caminho até o Porto da Barra, vão olhar para o mar e para o nadador, prestando atenção a mudanças que podem começar com uma braçada e, quem sabe, levar os atletas que acompanham, além da linha de chegada, até a tão sonhada medalha.