Quantas pessoas têm vontade de nadar da Praia do Duro, em Mar Grande, até o Porto da Barra, em Salvador? Em 2026, a Travessia Mar Grande-Salvador descobriu que são muito mais de 200.

Quando as inscrições para a 56ª Travessia abriram, em 20 de julho, havia 200 vagas para o desafio. Por volta das 8h30 daquela segunda-feira, todas já estavam preenchidas, e outros cerca de 100 atletas ficaram na lista de espera, segundo Bruno Riella, diretor da prova.

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Assim, no domingo, 29 de novembro, a competição chega à sua maior edição em número de inscritos, com 20 vagas a mais do que em 2025. O crescimento aparece tanto no tamanho da prova quanto no tempo que os nadadores levaram para ocupar as vagas.

Na retomada, em 2023, a Travessia teve cerca de 150 inscritos. Já em 2024, o limite estabelecido pela organização subiu para 180 atletas.

A edição de 2025, que marcou os 70 anos da competição, manteve as 180 vagas, preenchidas em menos de 48 horas. Neste ano, com 200 lugares disponíveis, as inscrições se encerraram ainda na manhã da abertura, em pouco mais de duas horas.

"Esse ano tivemos o recorde de inscrições. Nós tínhamos o recorde já do ano anterior, que era 180 vagas. Esse ano nós abrimos 200 vagas e elas se esgotaram em menos de duas horas", contou Riella.

"Nós abrimos as inscrições em julho e em menos de duas horas as inscrições se esgotaram. E nós ainda ficamos com cerca de 100 atletas em lista de espera, com o interesse de participar da prova", afirmou.

A marca de 200 inscritos representa um aumento de cerca de 11% em relação à capacidade de 2025. Somados os inscritos e os nomes na lista de espera, cerca de 300 atletas manifestaram interesse em fazer o percurso histórico de aproximadamente 12,5 quilômetros pela Baía de Todos-os-Santos.

Isso se dá também, claro, pelo tamanho histórico da prova que carrega a tradição da natação baiana e brasileira. A primeira edição oficial da prova foi disputada em 1955, e a Travessia voltou ao calendário em 2023, sete anos depois da edição de 2016, completando 71 anos neste ano.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Riella atribui a procura à história da prova e à experiência que os nadadores tiveram nas três edições desde a retomada. Para ele, o cuidado com os atletas, da segurança à entrega dos kits, ajuda a explicar por que a competição passou a preencher mais vagas em menos tempo.

"Então, isso mostra o grande sucesso, a força dessa prova, da tradição, que é a prova mais antiga do mundo em atividade. Mas também mostra o sucesso dos anos anteriores, desde quando nós retomamos a Travessia Mar Grande–Salvador, em 2023", relembra.

"Então isso é muito da consequência do que foi entregue nos anos anteriores, 2023, 2024, 2025. Sempre com cuidado com os atletas, buscando oferecer o melhor para os atletas, valorizando os atletas, valorizando a segurança, a premiação, a energia, os kits", explica.

"O cuidado, de uma forma geral, com os atletas. Eu acredito que esse número grande na procura, esse recorde de participação, vai muito também por conta do que foi entregue nos últimos três anos", conclui.

Por que a Travessia tem limite de vagas?

A vontade, então, é de que tenham vagas ilimitadas - mas isso não é possível justamente pelo cuidado dedicado a cada atleta. Para cada nadador inscrito, a organização precisa prever uma embarcação-guia.

Ela pode ser um barco a motor ou um caiaque e acompanha o atleta pelo percurso entre a Ilha de Itaparica e Salvador. Com 200 inscritos, são 200 embarcações-guia previstas, além da estrutura de apoio à prova.

A concentração de nadadores e barcos exige atenção especial nos primeiros minutos, quando os competidores saem da Praia do Duro e procuram suas respectivas embarcações.

"A questão maior na limitação do número de atletas é porque cada atleta tem o seu barco-guia, que pode ser um barco a motor ou pode ser um caiaque. Então imagina só, 200 embarcações ali na largada, principalmente, que é o ponto mais crítico da prova, é a largada", explica Bruno.

"Os atletas largam da praia e os barcos ficam cerca de 800 metros afora para poder encontrar com os atletas. Então essa limitação do número de atletas é por conta da segurança do grande número de embarcações", detalha.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A principal mudança para receber os 20 inscritos a mais, então, será ampliar o intervalo entre as largadas masculina e feminina. Os homens saem primeiro, para dar tempo para que eles encontrem seus guias e avancem pelo percurso antes que as mulheres entrem na água e façam o mesmo movimento.

"Esse ano, nós iremos dividir masculino e feminino na largada, só que nós vamos dar um tempo maior entre uma largada e outra, um espaçamento maior de tempo para que os atletas do masculino possam já sair ali da área da largada para encontrar os barcos e que as atletas femininas possam largar já com os barcos dos masculinos mais avançados", explicou.

"Isso melhora muito esse fluxo. A nossa principal estratégia vai ser dar um espaçamento maior entre a largada do masculino e a largada do feminino", afirmou.

Outro recurso é a boia de segurança, cujo uso passou a ser obrigatório em 2025. Ela torna o nadador mais visível para os guias no ponto de encontro, ajuda a reduzir o risco de contato com as embarcações e facilita a localização de quem demora a encontrar o próprio barco.

Nesse trecho inicial, a identificação do atleta também é importante para a arbitragem, a organização e as embarcações de segurança. "Isso aumenta muito a visibilidade dos atletas, a visibilidade da embarcação para encontrar os seus atletas e também para evitar que a embarcação possa ter algum choque com os atletas", explica Bruno.

"E nos dá mais segurança, maior tranquilidade, que no período da largada, caso o atleta não ache o barco de imediato e fique nadando ali um pouco sozinho, é muito fácil, muito mais fácil da organização, dos barcos de segurança, da organização e da arbitragem poderem localizar o atleta", acrescenta.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A abertura das inscrições para nadadores de fora da Bahia

As mudanças acompanham, assim, o crescimento da prova, e isso transcende os limites da Bahia. Durante anos, a Travessia foi reservada a nadadores da Bahia e funcionou como prova classificatória do Campeonato Baiano.

Riella, que organiza o circuito Maratour há 15 anos, diz que já ouvia de atletas de outros estados o desejo de nadar entre Mar Grande e Salvador. A organização, então, abriu as inscrições a brasileiros de outros estados e a competidores de outros países na retomada de 2023.

"A Travessia, durante muitos anos, era restrita para os atletas da Bahia, né? Era classificatória do Campeonato Baiano e eu, que estou há muitos anos nessa, vivendo a história das águas abertas aí com a Maratour, que é um circuito que eu organizo há 15 anos, como atleta rodando todo o Brasil, sempre havia, todos os anos, uma procura imensa de atletas de fora querendo participar e esses atletas nunca podiam participar", conta.

"E aí foi aí que em 2023 nós resolvemos que essa prova seria uma prova aberta para atletas de fora e atletas de fora de outros países também", completa.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Para se inscrever, o nadador precisa preencher o formulário e apresentar um atestado médico e uma declaração técnica de aptidão para a prova. Segundo Riella, a declaração deve ser emitida por um treinador com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) ou no órgão profissional correspondente em sua localidade ou país.

"Então hoje qualquer pessoa de outro estado, de outro país pode participar da prova, desde que apresente o atestado médico e uma declaração do treinador que tenha o CREF. O órgão da sua localidade, do seu país, do professor registrado, dizendo que ele está apto para a prova", explicou.

Essa procura de nadadores de fora é prova da circulação do nome da Travessia entre quem pratica o esporte. Para esta edição, é estimado que os atletas de fora da Bahia representem pelo menos 40% dos nadadores, incluindo dois da Inglaterra.

"É uma prova muito conhecida e todo mundo, todas as pessoas que convivem na natação, nesse mundo da natação conhecem a Travessia Mar Grande–Salvador. Muitos deles tinham vontade de fazer, tinham um sonho de realizar essa prova. Então, a partir de 2023, quando nós abrimos, essa curva só cresce", conta Riella.

"O número de atletas de fora cresce a cada ano e esse ano nós temos aí pelo menos 40% da prova de atleta de fora. Além disso, nós temos dois atletas da Inglaterra (Hugh e Conrad), vindo da Inglaterra para participar também", disse.

Assim, onze estados, entre Bahia, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Goiás e Sergipe, se unirão nas águas baianas no dia 29.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Organização projeta dois dias de prova e 320 vagas para 2027

A lista de espera, no entanto, foi levada em consideração pela organização da Travessia, que analisando os 100 atletas deixados de fora da prova, voltou a discutir a realização da Travessia em dois dias.

A proposta mais recente é destinar o sábado à prova feminina e o domingo à masculina. Com essa divisão, Riella projeta passar dos atuais 200 para 320 atletas, um aumento de 60% na capacidade.

O formato de dois dias já havia sido anunciado no fim de 2025 como uma possibilidade de ampliação para 2026, à época com uma previsão de até 360 atletas. A edição deste ano será disputada em um único domingo, mas em 2027, com o apoio de novos patrocínios, a ampliação volta a ser uma possibilidade.

"Nós temos perspectiva de ampliar, sim. Inclusive já tem dois anos que eu falo sobre isso, sobre essa necessidade. Nós queríamos muito ter ampliado já esse ano, mas por conta de dificuldades de patrocinadores, de parceiros, a gente acabou não conseguindo", relata Bruno.

"Mas pretendemos para o ano que vem, e para isso nós precisamos muito de parceiros que estejam conosco, apoiando, patrocinando esse grande evento. A ideia é que no ano que vem a gente consiga finalmente realizar o evento em dois dias", conta.

"Sábado com a prova feminina e domingo com a prova masculina. É um sonho. Queria muito ter colocado em prática esse ano, mas acredito muito que no próximo ano a gente vai conseguir realizar a prova em dois dias e com isso a gente consegue saltar aí de 200 atletas para 320 atletas e consegue atender muito mais gente", afirma.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Quando e onde acontece a 56ª Travessia Mar Grande–Salvador

Mesmo quem não conseguiu se inscrever, pode comparecer aos locais de prova para torcer pelos competidores e até receber os vencedores no ponto de chegada. A prova está marcada para domingo, 29 de novembro de 2026.

A largada será na Praia do Duro, em Mar Grande, no município de Vera Cruz, e a chegada será no Porto da Barra, em Salvador, após cerca de 12,5 quilômetros pela Baía de Todos-os-Santos.

A Travessia é realizada pela A TARDE FM e pelo Grupo A TARDE, com organização da Ambiance Esporte.