Desde que seus pais faleceram, o navegador Aleixo Belov nunca mais tinha falado russo, sua língua materna. Em 2026, no entanto, onze meses o levaram de volta às suas origens, e no extremo norte da Rússia, o veleiro de bandeira brasileira atracava.

No cais, seis pessoas o esperavam com bandejas de bolos e doces. Os moradores o levavam para conhecer a cidade, as escolas o convidavam para conversar com os alunos e o prefeito mandava um carro com motorista para ajudá-lo nos deslocamentos.

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Belov parou em cinco portos da Sibéria e, em todos eles, deu palestras em escolas. Falou em russo, a língua que aprendera em casa e que, desde a morte dos pais, já quase não usava em Salvador. Fazia, em um mundo tão "pequeno" como ele mesmo diz, mais uma de suas históricas expedições, a um lugar inédito mas muito conhecido pelo coração.

"Se eu chegasse em Nova Iorque, ninguém tinha nem percebido que eu tinha chegado. Mas eu cheguei e foi na Sibéria. E foi tão bom", contou o navegador ao Portal A TARDE.

A viagem pela Passagem Nordeste, rota marítima que acompanha a costa ártica da Rússia, é o tema de "Pelas Águas Geladas da Sibéria 2026 - Passagem Nordeste", lançado na quarta-feira, 18, no Yacht Clube da Bahia, em Salvador.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

A apresentação do livro foi acompanhada de exposição fotográfica da expedição, sessão de autógrafos e coquetel. A obra reúne episódios de uma travessia em águas geladas, com escalas numa região remota e num contexto internacional marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

Assim, o Fraternidade, primeiro barco de bandeira brasileira a cruzar a rota ao norte da Sibéria, levou Aleixo para mais perto da família e o Brasil para mais adiante no mundo, recebendo um diploma de pioneirismo entregue pela Marinha em reconhecimento ao feito.

Aos 83 anos e com seis voltas ao mundo no currículo, Belov ainda tinha naquele trecho do Ártico um lugar a conhecer, um dos últimos que não tinha navegado. Outros integrantes da tripulação, como Joana Pitombo, de 23 anos, viam tudo como novidade.

Estudante da área de humanidades, ela nunca tinha velejado quando foi convidada a embarcar como aluna, viveu 11 meses no Fraternidade, passou três meses na Rússia e voltou à Bahia com vontade de continuar na vela.

O barco em que aprendeu havia sido desenhado por Belov décadas depois de ele próprio decidir, sem nunca ter içado uma vela, que construiria um veleiro para conhecer o mundo e, assim, mudar a história da navegação no Brasil.

Lançamento do livro de Aleixo Belov - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Uma carroça na Ucrânia

Antes de ser Aleixo, o navegador se chamava Alexey Dimitrievitch Belov. Nasceu em 9 de janeiro de 1943, em Merefa, na Ucrânia, durante a Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, Zinaida, era médica ucraniana. O pai, Dimitri, engenheiro agrônomo russo, havia servido no Exército Vermelho em Moscou.

A guerra, então, atingiu diretamente a família, que perdeu parentes, entre eles um irmão de Zinaida. Quando Alexey tinha sete meses e Olga, a irmã mais velha, dois anos, Dimitri colocou a família numa carroça puxada por uma vaca e deixou a Ucrânia.

Mais adiante, vendeu o animal e a carroça, e a viagem seguiu de trem pela Polônia, pela Alemanha e pela Itália. Foi da Itália que, anos depois, os quatro embarcaram para o Brasil e chegaram à Bahia em junho de 1949, sem falar português e sem conhecer ninguém.

Dimitri conseguiu trabalho numa fazenda que abastecia a Colônia de Águas Claras, onde viviam pessoas com hanseníase. Aleixo e Olga estudaram no educandário ligado à colônia, e mais tarde, ele passou pelo Colégio Central e estudou em casa para o vestibular de engenharia civil da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no qual ficou em sexto lugar.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Como o diploma de agrônomo do pai não foi reconhecido no Brasil, Dimitri passou a dar aulas de matemática em Salvador. Aleixo fez o mesmo para ajudar a se manter na faculdade, e conseguiu se formar em 1967.

Foi dessa infância que veio o russo que Belov levou à Sibéria. No lançamento, ele lembrou que a língua tinha praticamente desaparecido da sua rotina depois que perdeu os pais. A possibilidade de conversar com os moradores, ouvir suas histórias e falar da própria viagem tornou aquelas escalas parte de um reencontro familiar.

"Ter falado russo, me lembrar das minhas origens foi muito interessante", disse.

Lançamento do livro de Aleixo Belov - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Uma máscara de mergulho, um polvo e um plano de 15 anos

O primeiro contato de Belov com o mundo submerso veio aos 16 anos, por causa de um presente. Jadiel Oliveira, que mais tarde se tornaria diplomata, deu ao adolescente uma máscara de mergulho.

Aleixo nem sabia para que servia, mas levou o equipamento à praia e, com a água na altura da cintura, viu peixes e um polvo que logo se escondeu. Tentou alcançá-lo com a ajuda do vizinho Antonio Góes Magalhães, mas o polvo ficou na toca, e os dois acabaram formando uma dupla de mergulho com uma única máscara. Enquanto um a usava, o outro esperava.

Em 1965, o engenheiro Heraldo Gama Lobo chamou Belov para mergulhar em Porto Seguro, quando encontraram o mar agitado e a água turva. Heraldo voltou a Salvador, mas Aleixo e Góes ficaram.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Três dias depois, a água clareou, e os dois passaram o restante da quinzena mergulhando e pescando. Aos 22 anos, diante dos recifes e das praias que encontrou ali, Belov começou a imaginar o que veria se pudesse viajar para mais longe.

Na época, uma leitura como as tantas que ele um dia escreveria ajudou a dar forma ao projeto. Em Expedição Moana, um grupo de amigos fazia do barco casa e meio de transporte para mergulhar em diferentes oceanos.

Naquele momento, Belov decidiu que construiria o próprio veleiro. Ainda não sabia velejar e não tinha dinheiro para a empreitada. Num caderno de capa dura, anotou o que precisaria aprender, inclusive outros idiomas. Entre a decisão tomada em 1965 e a partida de Salvador, passaram-se 15 anos.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Nesse intervalo, o mar também virou trabalho. Como engenheiro civil, Belov atuou em obras marítimas e fluviais, na construção de estruturas portuárias e de plataformas de concreto para a exploração de petróleo.

Entre 1972 e 1975, trabalhou na construção do primeiro píer do Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Aratu, e no fim da década, comandou a construção de plataformas para a Petrobras na Baía de Aratu. Em 1981, fundou a Belov Engenharia, além de ensinar a disciplina de Portos na Ufba e na Universidade Católica do Salvador.

Lançamento do livro de Aleixo Belov - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

O veleiro feito no quintal que deu três voltas ao mundo

O barco da primeira circunavegação foi construído no quintal de casa. Com a ajuda de um carpinteiro, Belov trabalhou durante três anos no veleiro de 36 pés, aproveitando horários livres e combinando peças novas e recuperadas.

Como não tinha dinheiro para comprar o molde, fez uma estrutura de madeira e laminou a fibra de vidro sobre ela. Batizou o barco de Três Marias, em homenagem à primeira esposa, Maria da Graça, e às duas primeiras filhas, Mariana e Marúcia.

Depois de um ano de testes e regatas locais, partiu de Salvador na manhã de 16 de março de 1980. Levava pouco menos de US$ 10 mil e evitava trechos rasos por receio de perder a embarcação, que não teria como substituir.

Nos 14 meses seguintes, passou pelo Caribe, pelo Canal do Panamá, por Galápagos, por ilhas do Pacífico, por Bali e pelo sul da África antes de voltar ao Brasil. A experiência também deu origem a "A Volta ao Mundo em Solitário", seu primeiro livro.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Belov retornou a Salvador em 23 de maio de 1981, e foi recebido no 2º Distrito Naval por familiares, amigos, admiradores e pela imprensa. A Marinha o reconheceu como o primeiro navegador brasileiro a fazer sozinho uma circunavegação da Terra.

Quando saiu pela segunda vez, em março de 1986, já conhecia melhor o comportamento do Três Marias e tinha segurança para prolongar o roteiro e fazer mais escalas. A viagem durou 21 meses, passou por 46 portos e somou cerca de 30 mil milhas náuticas.

Belov navegou pelo atual Sri Lanka, pela Índia e pelo Mar Vermelho, atravessou o Canal de Suez e chegou ao Mediterrâneo. A travessia rendeu três livros, "Em Busca do Oriente", "Em Busca das Raízes" e "A Caminho de Casa".

A terceira volta, entre setembro de 2000 e março de 2002, nasceu da vontade de mostrar aos filhos alguns dos lugares de que mais havia gostado. Ao fim dessa viagem, ainda a bordo do Três Marias, ele começou a desenhar o barco que usaria para ensinar outras pessoas a navegar.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Na entrevista, Belov explicou como a experiência muda o jeito de viajar. A primeira travessia tem a surpresa de quem ainda não conhece o percurso. Na segunda, explicou que "você consegue aproveitar melhor a viagem, porque você já sabe o que deve procurar, onde e como". Depois, a curiosidade leva a outros lugares.

Foi assim que, além das circunavegações, esteve duas vezes na Antártica, três no Alasca, navegou ao norte do Canadá e, por fim, chegou à Sibéria.

Lançamento do livro de Aleixo Belov - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

O Fraternidade

O Fraternidade levou cinco anos para ser construído no estaleiro de Belov, em Mapele. Com casco de aço, 21,5 metros de comprimento, quilha retrátil e 12 centímetros de isolamento térmico, foi projetado para navegar em águas polares.

A experiência do navegador francês de origem russa Oleg Bely, a quem Belov considerava um mestre, ajudou a orientar o projeto. Os dois já haviam viajado juntos à Antártica, em 1991, a bordo do Kotic 2.

Naquela época, o nome nasceu da maneira como Belov queria receber as pessoas a bordo, e que tanto foi aplicada na última viagem feita. A ideia era abrir o barco para gente de diferentes raças, profissões e origens, em especial jovens brasileiros que gostassem do mar e dificilmente teriam acesso a uma viagem como aquela.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Muitas dessas pessoas chegariam como desconhecidas, mas dentro do veleiro, seriam recebidas e tratadas como irmãs. "Queria levar gente de todas as raças, de todas as profissões, de todas as origens. E todos, os estranhos, seriam recebidos como nossos irmãos a bordo. Então, isso é uma fraternidade", diz Belov.

Ao abrir as vagas a pessoas de fora do seu círculo, esperava retribuir a ajuda que recebera e transmitir o que havia aprendido em décadas de navegação. Assim, a quarta volta ao mundo, de janeiro de 2010 a outubro de 2011, foi a primeira a bordo do veleiro-escola.

Cerca de 150 pessoas se candidataram à seleção, e o barco saiu de Salvador com 12 pessoas. Ao longo dos 21 meses, 26 tripulantes se revezaram, além de Belov. Entre os alunos havia biólogos, engenheiros e cineastas.

Os grupos embarcavam em etapas diferentes para que mais gente pudesse participar, e a formação incluía as tarefas que sustentavam a rotina do barco, da cozinha à limpeza. Em 2012, Belov foi condecorado como Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval pelo trabalho com o projeto educacional e pelos serviços prestados à Marinha.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

A vocação polar do Fraternidade foi posta à prova na expedição que saiu de Salvador em outubro de 2013. Ao completar 71 anos, em 9 de janeiro de 2014, Belov passou pelo Cabo Horn e seguiu pela Passagem de Drake, entre a América do Sul e a Antártica.

O veleiro navegou entre geleiras e icebergs, enfrentou uma nevasca e chegou às Ilhas Argentinas, onde fica uma base ucraniana. Ao todo, 14 alunos participaram da viagem, que também virou livro.

Em dezembro de 2016, o Fraternidade voltou a sair de Salvador, dessa vez em direção ao Alasca. A viagem cumpria uma promessa que Belov havia feito a Oleg antes da morte do amigo.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Em Sitka, antiga capital do Alasca fundada pelos russos, ele chegou a conversar em russo com moradores, e decidiu prolongar a viagem. Seguiu pelo Pacífico, passou pelo Timor-Leste e pela Indonésia, cruzou o Índico rumo à África do Sul e retornou à Bahia em agosto de 2018, completando a quinta volta ao mundo.

Os objetos trazidos das viagens, as cartas náuticas, os instrumentos de navegação e o próprio Três Marias integram hoje o acervo do Museu do Mar Aleixo Belov, inaugurado em 2021 num casarão do Santo Antônio Além do Carmo.

No mesmo ano, Belov recebeu o título de cidadão de Salvador. E em outro lançamento na cidade, anos depois, a proposta do Fraternidade chegou a Joana Pitombo.

Lançamento do livro de Aleixo Belov - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Do lançamento a personagem no próximo livro

Joana foi ao lançamento do livro sobre a Passagem Noroeste, a travessia de Belov pelo Ártico canadense, sem companhia e sem imaginar que algum dia embarcaria numa expedição. Folheava o livro com Larissa, hoje diretora da Fundação Aleixo Belov, quando se deu conta de que havia uma maneira de conhecer aqueles lugares para além das páginas.

"Eu não sabia que isso era possível, né? Conhecer esses lugares, fazer parte dessas viagens. E eu falei, eu preciso fazer parte", contou ao A TARDE.

Estudante da área de humanidades e interessada em relações internacionais, ela recebeu de Belov o convite para viajar como aluna. Joana lembra que o navegador procura jovens interessados em assuntos que possam dialogar com a expedição e que tenham poucas oportunidades de fazer uma viagem assim.

No caso dela, o interesse por outros países e a inexperiência com o barco eram duas razões para embarcar. "Então, era o pacote perfeito para isso, né? Para aprender", disse. Em nenhum momento, contou, pensou em recusar.

Joana Pitombo no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

O aprendizado veio do tempo passado a bordo, e durante 11 meses, o veleiro foi o lugar onde Joana dormiu, conviveu com os outros tripulantes e descobriu o que significa viver no mar.

Ela diz que criou uma relação com o barco pela intensidade dessa rotina e considera, claro, um privilégio ter tido Belov como primeiro professor. Com ele, pôde conhecer lugares a que poucas pessoas conseguem chegar e contribuir para que outros jovens possam viver experiências parecidas.

"Então o Veleiro Escola Fraternidade foi um divisor de águas na minha vida", afirmou. Joana atribui à viagem, ao barco e a Belov a transformação que reconhece em si mesma, como pessoa e como velejadora.

Ao voltar, fez aulas de vela, passou a participar de regatas e, sempre que pode, embarca e representa a fundação, apaixonada pelo esporte e pela cultura oceânica.

Onze meses de barco e o desafio de conviver

Quando fala da parte mais difícil da viagem, Joana pensa primeiro nas pessoas com quem dividiu o barco. Viver durante meses num espaço pequeno, ao lado de gente com quem não havia escolhido conviver, foi um aprendizado que ela acredita ser comum a quem faz grandes travessias.

"Eu aprendi a conviver com várias pessoas que eu não escolhi estar juntas. A gente passa por várias adversidades, tempestades, gelo, novas culturas. Nós passamos três meses na Rússia, conhecemos a Sibéria", contou.

Lançamento do livro de Aleixo Belov - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Das situações difíceis no mar ao contato com outras culturas em terra, diz que voltou com mais repertório e uma perspectiva diferente sobre lugares e pessoas que antes conhecia de longe. "Então, a gente volta com um olhar muito diferente de tudo aquilo que a gente pensava", opinou.

É na Baía de Todos os Santos, então, que Joana pretende continuar esse aprendizado. Ela quer seguir velejando e ajudar a manter o trabalho que lhe permitiu embarcar. "Quero fazer parte dessa juventude que aproveita o mar e a Baía de Todos os Santos, principalmente", disse.

O trecho que faltava no mapa

Na Sibéria, Belov fez questão de registrar a travessia e a recepção nos portos. Nas primeiras viagens, ele mesmo fazia as fotografias. Desta vez, levou profissionais para fotografar e filmar o percurso, porque queria que quem ficou em terra pudesse ver melhor o que a tripulação encontrou.

Parte desse registro pôde ser vista na exposição que acompanhou o lançamento em Salvador, meses depois de o navegador se ver diante de moradores que conversavam com ele na língua dos pais.

"Eu já tinha estado em todos os oceanos, em todos os lugares, faltava isso. Então completou. Fico zangado com o Criador por ter feito um planeta tão pequeno. Qualquer lugar que eu for agora, eu tenho que repetir", brinca.

Aleixo Belov no lançamento - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Aos 83 anos, Belov diz que cada viagem aumenta sua vontade de fazer outra. Depois de seis voltas ao mundo, ainda enumera as condições que considera indispensáveis para uma travessia.

Para ele, é preciso gostar do mar, ter um bom barco, conhecer a técnica e contar com a sorte. Mas, para ele, tudo fica mais simples quando se escuta: "Quando se trata do mar, a gente nunca aprende tudo. Mas a gente aprende a ouvir. Ele me chama e eu vou. Mas nem todo mundo escuta".