2ª edição do A TARDE OPEN de Tênis inicia neste sábado na AAB

Associação Atlética da Bahia (AAB), no bairro da Barra - Foto: Divulgação

Neste final de semana, Salvador recebe a 2ª edição do A TARDE OPEN de Tênis, marcado para iniciar neste sábado, 9, às 7h, na Associação Atlética da Bahia (AAB), até às 20h do domingo, 10. Com inscrições finalizadas na última quinta-feira, 7, o torneio promete reunir 220 competidores em um ambiente de confraternização e interação, em duplas mistas distribuídas nas categorias A, B, C e D.

Em formato esportivo-social, o evento vai além da competição, proporcionando aos participantes e espectadores momentos de bem-estar e entretenimento. As partidas seguirão um formato de set sem vantagem, com 24 duplas por categoria e cerca de 35 jogos por grupo, em uma intensa programação esportiva ao longo dos dois dias.

Leia mais:

>> Com mais de 200 competidores, A TARDE OPEN de Tênis encerra as inscrições nesta quinta

>> Lenda do tênis baiano, Pedro Silva será homenageado no A TARDE OPEN

>> A TARDE Open de Tênis reunirá atletas em duplas mistas

A organização técnica está a cargo da Infinite Tennis, dirigida por José Evaldo Silva, o Evaldinho, que reforça o compromisso em garantir uma experiência completa para todos, com atenção a cada detalhe da logística e da competição.

Além das finais emocionantes, o evento oferece o “Tennis Show”, uma experiência all-inclusive com gastronomia da Bella Napoli e RedeMix, e shows de pop rock e DJ para animar o público após as competições. Promovido pela Rádio A TARDE FM, o A TARDE OPEN reforça o papel da emissora como incentivadora do esporte e da cultura na Bahia.