39ª edição do Bahia Juniors Cup terá início neste sábado em Salvador

39ª edição do Bahia Juniors Cup contará com participações de atletas de seis países - Foto: Victor Rocha em ação / Créditos: @1993rafaelfalcaofoto

A 39ª edição do Bahia Juniors Cup terá início neste sábado, a partir das 8h, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador. A competição, que terá cerca de 280 atletas de seis países, terá disputas até o dia 17 de novembro.

O evento foi o palco da primeira conquista de João Fonseca, em 2021, aos 15 anos de idade. O atleta conquistou o US Open juvenil no ano passado e hoje se destaca como um dos maiores jovens talentos do tênis mundial. Desta vez, a competição contará com a participação dos baianos Victor Rocha e Nathalia Tourinho.

A chave principal terá início na segunda-feira, 11, assim como as categorias 16 e 14 anos, que garantem pontuação para o ranking Sul-Americano do Cosat. As categorias Tennis Kids e de 12 anos distribuem pontuação para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis e serão disputadas entre os dias 13 e 17.

Além do Brasil, a competição também conta com atletas da Argentina, Eslováquia, Estados Unidos, Itália e Luxemburgo.