Inscrições para a primeira edição da SSA Run Health terminam neste sábado

Corredores de rua durante competição - Foto: Tong Su | Unsplash

A primeira edição da corrida “SSA Run Health – corra, doe e salve vidas”, promovida pelo Instituto de Urologia da Bahia, será realizada neste domingo, 10. Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de novembro, às 12h, via Sympla, mas nesta sexta-feira foi liberado um lote promocional, até às 18h, por R$ 120 no pix (veja abaixo).

Com 100% da renda arrecadada destinada à Fundação Lar Harmonia, o evento tem como objetivo incentivar a prática de esportes, além de conscientizar sobre a saúde masculina durante o Novembro Azul. Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de novembro, às 12h, via Sympla.

Com um percurso de 5 km, o ponto de largada e chegada da corrida será no Jardim de Alah, a partir das 6h30, com retorno na Arena Parque dos Ventos, antiga Daniela Mercury. Pontos de hidratação estarão distribuídos durante todo o percurso da prova para os participantes. Os três primeiros colocados nas duas categorias (feminino e masculino) serão premiados com troféus e medalhas.

“A prática de exercícios físicos é um dos pilares para a promoção da saúde. Por isso, queremos incentivar o bem-estar e conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde do homem no Novembro Azul. Nosso objetivo também é estimular a solidariedade por meio de doações para Fundação Lar Harmonia”, afirma o urologista Lucas Batista ”, afirma um dos sócios do IUB, o urologista e cirurgião robótico Lucas Batista.

Os participantes receberão um kit da SSA Run Health, contendo camiseta, número de peito e uma mini mochila, disponível para retirada entre os dias 6 e 9 de novembro, das 12h às 20h, na loja Live L3 Leste, Shopping Barra. A corrida é patrocinada pela Rede D’OR, Uranus2 e pela farmacêutica EMS, com apoio da prefeitura de Salvador.

Serviço: SSA Run Health - corra, doe e salve vidas

Quando: 10 de novembro

Largada: Estacionamento Jardim de Alah

Horário: 6h30

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/ssa-run-health-corra-doe-e-salve-vidas/2623189

Classificação: 16 anos