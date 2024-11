Baiano Diego Albuquerque é eleito novo presidente da CBDA

Diego Albuquerque foi eleito o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - Foto: Divulgação

O soteropolitano Diego Albuquerque foi eleito, na manhã desta quinta-feira, 7, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O novo mandatário liderou a chapa "Inovação" ao lado do vice-presidente Marcelo Falcão.

Aos 41 anos, Diego obteve a maioria dos votos numa disputa apertada, vencendo por 127 a 124 contra a chapa composta por Renato Cordani (SP) e Poliana Okimoto.​​ Ele foi responsável por avanços na Federação Baiana, como o aumento no número de atletas federados e a implementação do projeto social "Natação em Rede", que oferece aulas gratuitas de esportes aquáticos para mais de 3.500 jovens do estado da Bahia.

"Assumir a presidência da CBDA é uma honra e uma responsabilidade imensa. Nosso compromisso é fortalecer o esporte em todo o país, promovendo inclusão, desenvolvimento e excelência esportiva", declarou Diego



Além de sua experiência como dirigente, Diego também tem uma carreira nas modalidades de natação, águas abertas e polo aquático, com conquistas nacionais e internacionais. Em agosto de 2024, durante o Campeonato Panamericano Máster em Trinidad e Tobago, o novo presidente da CBDA conquistou três medalhas de ouro e uma de prata nas provas de 50, 100, 200 e 400 metros livres.