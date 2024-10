50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco inicia em Salvador

Primeiro dia do 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco - Foto: Divulgação | FBAF

A 50ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco teve seu pontapé inicial nesta quarta-feira, 25, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Com recorde de inscritos, a competição conta com atletas de 17 estados brasileiros, o que ajuda a movimentar a economia e também fomenta o esporte na Bahia.

Renata Barros, presidente da Federação Baiana de Arco e Flecha, que também é atleta, demonstrou felicidade em ver Salvador sediar uma edição tão especial de um esporte que está em crescimento no Brasil.

“Eu estou muito emocionada, muito feliz, porque realmente é a realização de um sonho trazer esse campeonato, desse porte, e a gente está batendo recorde de inscritos. Isso é algo importantíssimo por se tratar de Nordeste, dos atletas virem de outros estados e estarem prestigiando, então é uma realização”, contou ao Portal A TARDE.

Ver que esse trabalho de fomento está dando frutos eu não consigo nem explicar a felicidade Renata Barros - presidente da Federação Baiana de Arco e Flecha

“É uma surpresa para todos porque vai ser uma final icônica, porque é uma praça pública e ninguém esperava que a gente pudesse conseguir um feito desse, então é uma felicidade tremenda porque é um esporte de tradição dentro de um local de tradição maravilhoso histórico que é o elevador Lacerda”, complementou Renata.

Renata Barros, presidente da Federação Baiana de Arco e Flecha e atleta de tiro com arco | Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

Para César Moreira, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (Brasil Arco), uma cidade histórica como Salvador combinou com a importância da 50ª edição do Campeonato Brasileiro.

“Esse evento aqui na Bahia, para mim, é uma sensação de imensa alegria e conquista. Primeiro, porque eu sou do Nordeste. Então, realizarmos um Brasileiro no Nordeste, isso já é empolgante demais, porque facilita que os estados do Nordeste participem massivamente. E uma outra coisa é que um evento desse, que é um evento histórico, nada melhor do que ser realizado numa cidade histórica a primeira capital do Brasil. Então, tudo isso faz com que tenhamos uma satisfação imensa em realizarmos este evento aqui em Salvador”, revelou.

César Moreira, vice-presidente da Brasil Arco | Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

A competição conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB). Vicente Neto, diretor geral da entidade, marcou presença na cerimônia de abertura e valorizou a importância de ter uma mulher à frente de uma federação estadual.

“É a primeira vez num estádio de futebol, o que é muito importante. Nós temos 42 federações esportivas filiadas à Sudesb e só três delas são dirigidas por mulheres. Uma delas é a Federação de Arco e Flecha, que é dirigida por Renata”, afirmou Vicente.

Vicente Neto, diretor geral da Sudesb | Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

“No Campeonato Brasileiro são 17 estados, uma quantidade enorme de atletas que vieram. Portanto, o impacto na cadeia do turismo, na gastronomia, na hotelaria, no transporte, tudo isso tem reflexo importante e positivo na distribuição de renda na cidade. A competição em si é maravilhosa, diferente, muita gente perguntando como é, quais são as regras. Então estamos muito satisfeitos por recebermos essa competição e termos sido escolhidos pela Confederação Brasileira como estado sede”, concluiu.

A 50ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco é realizada até sexta-feira, 27, no Estádio de Pituaçu. No sábado, 28, as finais acontecem na Praça Cayru, no Comércio. O público geral pode ter acesso a todo o evento de maneira gratuita.