"Legado que fica é importante": Tiro com Arco faz história em Salvador

A capital baiana vive um momento histórico com a realização do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, sediado pela primeira vez em Salvador. A cerimônia de abertura aconteceu nesta quarta-feira, 25, e o evento se estenderá até o sábado, 28, marcando os 50 anos da competição.

Morena Senna, detentora de todos os recordes estaduais na modalidade, destacou a importância do evento ser realizado na região. "Eu estou muito feliz porque é o campeonato mais importante que a gente tem na modalidade [...] trazer uma edição que é comemorativa, que são 50 anos de campeonato, pra cá, pra Bahia, pro Nordeste é muito significativo", comemorou. Ela também destacou o legado que a competição pode deixar para a divulgação do esporte na região: “Imagino que com a visibilidade que está tendo, as pessoas de repente se interessem [...] a importância de deixar visível. O legado que fica é bastante importante também”.

Cailani, técnica da equipe Diana, relembrou com emoção sua jornada no Tiro com Arco, desde os 15 anos: “É mágico. Minha história com o Tiro com Arco é bem caótica. Eu meio que fui arrastada para o Tiro com Arco. . Então toda essa loucura de formação da federação, promoção de campeonato... Eu estava lá que nem uma criança me divertindo enquanto a galera estava lá, super sério, tentando fazer a regulação do esporte no estado”.

“Minha expectativa é a melhor de todas. De fazer uma boa performance, de conseguir levar uma medalha pro nosso estado, de conseguir mostrar o Tiro com Arco da Bahia pro mundo inteiro”, afirmou a jovem de 21 anos.



Outro destaque foi Anderson Nascimento, treinador da equipe Zaferina, que enalteceu a superação de sua equipe, fruto de um projeto social, apesar das dificuldades. “Temos sofrido por falta de patrocínio, falta de apoio, mas aos poucos a gente vai conquistando as coisas”, declarou Anderson, destacando a presença de cinco atletas na competição.