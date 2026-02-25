Menu
LUTO

A dois dias de torneio, morre promessa de 18 anos do esporte brasileiro

Cauã Batista Gomes Este era atleta de taekwondo e disputaria a Seletiva Aberta Nacional

Marina Branco

Por Marina Branco

25/02/2026 - 11:08 h

Cauã Batista Gomes Este, atleta de taekwondo
Cauã Batista Gomes Este, atleta de taekwondo -

O taekwondo brasileiro amanheceu de luto nesta quarta-feira, 25. O jovem atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos, morreu na noite anterior após passar uma semana internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, sem causa da morte divulgada.

Considerado uma das promessas da nova geração da modalidade, Cauã competia na categoria até 63kg e se preparava para disputar a Seletiva Aberta Nacional, marcada para esta quinta-feira, 26. Nos últimos dias, familiares e integrantes da equipe haviam mobilizado campanhas para doação de sangue.

Leia Também:

Estacionamento do Barradão pode se tornar Patrimônio Cultural Material
Presidente da CBF se posiciona em relação à renovação de Ancelotti
Mi casa, su casa: O'Higgins treina no Barradão para enfrentar o Bahia

Luto no esporte

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Taekwondo lamentou profundamente a morte do atleta e honrou sua trajetória no esporte, destacando a dedicação com que treinava.

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era reconhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, sendo querido por todos que o acompanharam dentro e fora das competições", escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por CBTKD (@cbtkd.oficial)

A Soares Team, equipe onde o atleta treinava desde os nove anos, também prestou homenagem emocionada. Em publicação nas redes sociais, ressaltou não apenas o desempenho esportivo, mas o caráter do jovem.

"Perdemos não só um grande taekwondista, mas um ser humano extraordinário. Cauã foi exemplo dentro e fora do dojô, um competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida", escreveu a equipe.

"Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer. Por onde passou, conquistou respeito, carinho e admiração", completou.

Em homenagem a Cauã, a Soares Team anunciou a inclusão simbólica de uma estrela em seu emblema, fazendo referência à memória do atleta: "Hoje, nosso emblema está renovado. Uma estrela foi colocada em sua homenagem, não apenas por encerrar sua jornada entre nós, mas por tudo que fez e continuará representando para a nossa equipe, que ele defendia com pés e mãos".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Soares Team Taekwondo (@ct_soaresteam)

Por fim, a equipe Alcateia, onde Cauã realizou intercâmbio recente para aprimorar a preparação, também se manifestou. "A vida é um sopro. No início do mês, Cauã esteve treinando conosco e foi uma experiência incrível. Que descanse em paz", declarou a academia.

