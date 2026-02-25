Menu
VAI FICAR?

Presidente da CBF se posiciona em relação à renovação de Ancelotti

O técnico italiano assumiu a Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026

Marina Branco

Por Marina Branco

25/02/2026 - 9:08 h

Carlo Ancelotti em treinamento pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em treinamento pela Seleção Brasileira

A Copa do Mundo ainda não chegou, mas o clima de satisfação com o técnico Carlo Ancelotti já está presente na Confederação Brasileira de Futebol. O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que as conversas para renovar o contrato do italiano à frente da Seleção Brasileira avançaram e estão em fase final de ajustes.

Apesar do otimismo, no entanto, o dirigente evitou estipular prazo para a assinatura do novo vínculo. "Está bem encaminhado. Estamos discutindo detalhes finais e a expectativa é que em breve possamos tomar uma decisão", disse o presidente.

Continuidade como projeto

Segundo o mandatário, a intenção da CBF é dar sequência ao trabalho iniciado pelo treinador italiano, com foco em um planejamento de médio e longo prazo. Para Xaud, um ciclo curto não seria suficiente para consolidar uma base sólida para o futuro da equipe.

"Não se trata de algo imediato, mas de construção. Um ano é pouco para desenvolver um trabalho que gere resultados duradouros. Temos uma das maiores referências técnicas do futebol mundial no comando da Seleção e precisamos aproveitar esse tempo", destacou.

A possibilidade de renovação antes da próxima Copa do Mundo foi questionada, mas o dirigente preferiu não antecipar datas. No mês que vem, Ancelotti terá pela frente amistosos contra França e Croácia, que servirão como parte da preparação da equipe.

Números à frente da Amarelinha

Há menos de um ano no comando da Seleção Brasileira, Ancelotti soma oito partidas, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 58,3%.

Mesmo com um início ainda em consolidação, a avaliação interna é positiva, e a diretoria vê na permanência do treinador a oportunidade de dar estabilidade ao projeto esportivo da Seleção.

Carlo Ancelotti cbf copa do mundo planejamento esportivo renovação de contrato seleção brasileira

x