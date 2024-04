ABCD lamenta ofensas sofridas por jornalista e influenciador; leia | A TARDE

A Associação Bahiana de Cronistas Desportivos (ABCD) se pronunciou sobre as ameaças e gestos sofridos pela jornalista Samara Figueiredo, da Rede Bahia, e ao produtor de conteúdo Antônio Neto, na noite deste domingo, 31, após o primeiro Ba-Vi da final do Baianão. A partida, que ocorreu no Barradão, terminou em 3x2, após virada do Vitória.

A jornalista e o produtor de conteúdo foram hostilizados por torcedores do Vitória, sendo que um acertou golpes no vidro que separava a arquibancada do espaço para a imprensa. Com as ameaças, ambos precisaram de escolta policial para saírem do estádio.

Desta forma, a ABCD postou uma nota sobre o ocorrido, lamentando o ocorrido e exigindo respeito. Além disso, se colocou à disposição das vítimas para escutá-los "em busca de melhorias futuras para que o trabalho de todos seja realizado da melhor maneira possível".

Leia o pronunciamento na íntegra:

A Associação Bahiana de Cronistas Desportivos (ABCD) lamenta profundamente as ameaças e gestos ofensivos proferidos por torcedores contra a jornalista Samara Figueiredo, da Rede Bahia, e ao produtor de conteúdo Antônio Neto, após o clássico entre Bahia e Vitória realizado no Barradão, no último domingo (31), pela primeira partida da final do Campeonato Baiano 2024.

Reforçamos a nossa posição de que não há espaço no futebol - e em qualquer camada da sociedade - para violência de qualquer sentido. Em um momento onde vivemos a separação das torcidas nos estádios, precisamos de ações que valorizem a força do esporte no nosso estado e recuperem a sensação de paz vivida em outros tempos.

Em nome dos associados, a ABCD exige respeito para todos os comunicadores, independente do estádio em que estejam trabalhando. Prezamos pelo exercício da imprensa, que busca todos os dias levar informação e entretenimento para os torcedores.

Por fim, a entidade se solidariza com os envolvidos e se põe à disposição para escutá-los em busca de melhorias futuras para que o trabalho de todos seja realizado da melhor maneira possível.