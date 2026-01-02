Menu
VOLTOU AO FUTEBOL

Absolvido, Daniel Alves vira sócio-investidor do Sporting de Portugal

O ex-jogador iniciou uma nova etapa na carreira como investidor de clubes

Marina Branco

Por Marina Branco

02/01/2026 - 11:59 h
Daniel Alves no Sporting Clube São João de Ver
Daniel Alves no Sporting Clube São João de Ver -

Recentemente absolvido pela Justiça espanhola, Daniel Alves já voltou a se movimentar no mundo do futebol, dessa vez como sócio. O ex-jogador passou a integrar o quadro societário do Sporting Clube São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão do futebol português.

O anúncio foi feito pelo próprio clube nas redes sociais, que tratou a chegada de Daniel Alves como um marco institucional. Na publicação, o São João de Ver destacou a trajetória vencedora do ex-lateral e comemorou a chegada de Daniel.

Nos comentários, os fãs do clube comemoram a chegada do ex-jogador com a mesma empolgação, afirmando inclusive que acreditam na inocência de Daniel Alves em relação ao processo.

A movimentação ocorre menos de um ano após a absolvição de Daniel Alves no processo em que havia sido condenado por estupro na Espanha. Preso em janeiro de 2023 por um episódio ocorrido em Barcelona no fim de 2022, o ex-atleta chegou a receber pena de quatro anos e meio de prisão.

Em março de 2024, obteve liberdade condicional após pagamento de fiança de 1 milhão de euros e, posteriormente, foi absolvido, com a Justiça espanhola apontando insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Sem atuar profissionalmente desde o início do caso, Daniel Alves tem adotado um perfil mais discreto desde a decisão judicial, dando o primeiro indício de seus próximos passos com o investimento no futebol português.

Veja a nota do clube:

"Inicia-se hoje uma nova página na história do Sporting Clube de São João de Ver. Uma página escrita com ambição, identidade e visão de futuro.

Num momento que ficará marcado na memória do clube, oficializamos a entrada de Daniel Alves como coproprietário da SAD do SC São João de Ver. Um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial cruza-se agora com um clube de raízes profundas, feito de trabalho, resiliência e paixão. Duas histórias distintas que se unem com um propósito comum: transformar potencial em grandeza.

Esta união simboliza mais do que uma mudança estrutural. Representa o encontro entre a experiência de quem conquistou o mundo e a alma de um clube que nunca deixou de acreditar. Dani Alves traz visão global, mentalidade vencedora e ambição.

O São João de Ver oferece identidade, comunidade e uma história construída com esforço e verdade. Juntos, transformam o que já é grande em um projeto maior, sustentável e inspirador.

Este é um momento de viragem que reforça a confiança no projeto, nas pessoas que o constroem diariamente e nos valores que sempre definiram o clube. Um compromisso claro com o crescimento sustentado, com a valorização da sua história e com a construção de um futuro sólido, responsável e apaixonado.

Aqui, o passado inspira. O presente une. E o futuro constrói-se com coragem, trabalho e visão.

Hoje, São João de Ver acredita ainda mais. Segue com a mesma alma, a mesma entrega e a ambição renovada de levar o nome do clube mais longe, honrando as suas origens e escrevendo, lado a lado, uma história que ambiciona deixar legado."

x