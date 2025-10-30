Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar contas durante prisão

Daniel Alves acusa ex-mulher de retirar milhões de contas bancárias - Foto: LLUIS GENE / AFP

Daniel Alves, atualmente aguardando julgamento pela acusação de agressão sexual na última instância na Espanha, moveu uma ação judicial no Brasil contra sua ex-mulher, Dinorah Santa’Ana. Segundo o ex-jogador, Dinorah, que também atuou como sua procuradora entre 2012 e 2023, teria esvaziado suas contas bancárias durante o período em que esteve preso, entre janeiro de 2023 e março de 2024.

De acordo com a ação, que corre em segredo de Justiça, Daniel Alves afirma que Dinorah teria retirado R$ 7 milhões das suas contas entre março e maio de 2023, logo após sua prisão na Espanha. Ele também alega que, entre 2019 e 2023, cerca de R$ 25 milhões teriam sido transferidos de suas contas, e exige prestação de contas sobre o destino desses valores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dinorah nega as acusações e apresentou uma contestação de mais de 130 páginas, incluindo conversas e comprovantes. Em diversos trechos, o próprio Daniel solicita a transferência de valores, enquanto outras movimentações eram controladas por Natha, funcionária da empresa que o casal mantinha em conjunto — atualmente, Natha trabalha exclusivamente para Daniel.

Além disso, Dinorah contratou uma auditoria independente sobre os documentos e recibos, cujo relatório foi apresentado à Justiça. Segundo o levantamento, R$ 25,4 milhões tiveram destino comprovado, sendo:

R$ 10,8 milhões pagos aos filhos do casal;

R$ 4,2 milhões em despesas autorizadas por Daniel;

R$ 1,4 milhão transferido para a conta de Dinorah com autorização expressa do ex-jogador.

Ainda segundo o relatório, apenas R$ 800 mil não tiveram destinação comprovada. Dinorah destaca que, durante todo o período contestado, Daniel e Natha tiveram acesso às contas e às transferências, sem registrar qualquer irregularidade ou contestação.

O caso ainda não foi julgado.

Em 2023, Dinorah já havia movido uma ação de alimentos contra Daniel Alves, cobrando pensão alimentícia e bloqueando 30% dos valores que ele ainda recebe do São Paulo, clube que defendeu até setembro de 2021. Desde então, o ex-lateral abriu outras frentes judiciais contra a ex-mulher, mãe de seus dois filhos.

Além das questões financeiras, Daniel chegou a acusar Dinorah de afastar os filhos dele, alegando que a ex-companheira estaria se vingando por ele não ter reatado o relacionamento. O casal é divorciado desde 2012, e Dinorah atualmente é casada com Fransérgio Bastos, ex-agente de Daniel Alves.