Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar contas durante prisão
Ex-jogador acusa Dinorah Santa’Ana de movimentações financeiras suspeitas
Daniel Alves, atualmente aguardando julgamento pela acusação de agressão sexual na última instância na Espanha, moveu uma ação judicial no Brasil contra sua ex-mulher, Dinorah Santa’Ana. Segundo o ex-jogador, Dinorah, que também atuou como sua procuradora entre 2012 e 2023, teria esvaziado suas contas bancárias durante o período em que esteve preso, entre janeiro de 2023 e março de 2024.
De acordo com a ação, que corre em segredo de Justiça, Daniel Alves afirma que Dinorah teria retirado R$ 7 milhões das suas contas entre março e maio de 2023, logo após sua prisão na Espanha. Ele também alega que, entre 2019 e 2023, cerca de R$ 25 milhões teriam sido transferidos de suas contas, e exige prestação de contas sobre o destino desses valores.
Dinorah nega as acusações e apresentou uma contestação de mais de 130 páginas, incluindo conversas e comprovantes. Em diversos trechos, o próprio Daniel solicita a transferência de valores, enquanto outras movimentações eram controladas por Natha, funcionária da empresa que o casal mantinha em conjunto — atualmente, Natha trabalha exclusivamente para Daniel.
Além disso, Dinorah contratou uma auditoria independente sobre os documentos e recibos, cujo relatório foi apresentado à Justiça. Segundo o levantamento, R$ 25,4 milhões tiveram destino comprovado, sendo:
- R$ 10,8 milhões pagos aos filhos do casal;
- R$ 4,2 milhões em despesas autorizadas por Daniel;
- R$ 1,4 milhão transferido para a conta de Dinorah com autorização expressa do ex-jogador.
Ainda segundo o relatório, apenas R$ 800 mil não tiveram destinação comprovada. Dinorah destaca que, durante todo o período contestado, Daniel e Natha tiveram acesso às contas e às transferências, sem registrar qualquer irregularidade ou contestação.
O caso ainda não foi julgado.
Em 2023, Dinorah já havia movido uma ação de alimentos contra Daniel Alves, cobrando pensão alimentícia e bloqueando 30% dos valores que ele ainda recebe do São Paulo, clube que defendeu até setembro de 2021. Desde então, o ex-lateral abriu outras frentes judiciais contra a ex-mulher, mãe de seus dois filhos.
Além das questões financeiras, Daniel chegou a acusar Dinorah de afastar os filhos dele, alegando que a ex-companheira estaria se vingando por ele não ter reatado o relacionamento. O casal é divorciado desde 2012, e Dinorah atualmente é casada com Fransérgio Bastos, ex-agente de Daniel Alves.
