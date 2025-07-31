CASO PAQUETÁ
Absolvido, Lucas Paquetá desabafa após meses de silêncio
FA encerra investigação e absolve Lucas Paquetá após 10 meses de apuração sobre suposta manipulação de apostas esportivas
Por Redação
Após quase dois meses de espera, o meia-atacante Lucas Paquetá foi finalmente inocentado pela Football Association (FA), entidade máxima do futebol na Inglaterra, no processo em que era investigado por suposta manipulação de apostas esportivas.
A confirmação da absolvição foi divulgada nesta quinta-feira, 31. pelo West Ham, clube inglês onde o brasileiro atua. A equipe londrina declarou que “esteve ao lado de Lucas desde o início de um longo e difícil processo” e informou que não fará novos comentários sobre o caso.
Indiciado em maio de 2024, Paquetá enfrentava acusações que foram alvo de uma investigação que durou cerca de 10 meses. Mesmo diante da gravidade das suspeitas, o atleta de 27 anos sempre defendeu sua inocência.
Com o fim do caso, Paquetá se pronunciou publicamente pela primeira vez desde o início da investigação. Em nota publicada no site oficial do West Ham, ele celebrou o desfecho positivo:
“Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência diante dessas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa, que nunca soltou minha mão, ao West Ham United, aos torcedores que sempre me apoiaram, e à minha família, amigos e à equipe jurídica que me apoiaram – obrigado por tudo”, disse o jogador no site oficial do West Ham.
