HOME > ESPORTES
EXPULSÃO POLÊMICA

"Acho que o árbitro esqueceu que Mingo já tinha amarelo", diz Acevedo

O zagueiro tricolor foi expulso por demorar de sair de campo contra o Vasco pelo Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

23/11/2025 - 19:02 h
Nicolás Acevedo pelo Bahia
Nicolás Acevedo pelo Bahia -

Em meio à confusão que envolveu a expulsão de Ramos Mingo contra o Vasco, Nico Acevedo foi um foco, já que muitos jogadores do Bahia e o próprio volante acreditaram que seria ele a sair de campo. Na zona mista, Nico comentou a expulsão, afirmando acreditar que o juiz esqueceu que Mingo já tinha um amarelo.

Para o uruguaio, o juiz se perdeu na condução do lance. Acevedo descreveu a confusão no momento da substituição - primeiro a placa subiu com o número dele, depois com o de Mingo, e logo em seguida o árbitro mostrou o cartão.

Leia Também:

"Quando levantaram a placa, primeiro apareceu o meu número. Depois mostraram o do Mingo, e a gente ficou sem entender. Ele já tinha amarelo, e eu acho que o árbitro esqueceu disso na hora", disse.

"Quando vi o amarelo de novo, pensei que fosse para alguém do Vasco. A gente sempre acaba sendo prejudicado nesses lances", explicou.

O volante destacou que a equipe ficou sem reação ao perceber que a substituição virou um segundo cartão e, portanto, expulsão automática: "Foi uma confusão. No fim das contas, o cartão era para ele… e aí acabou expulso. É complicado, porque são detalhes que mudam o jogo".

Acevedo ainda comentou que o ambiente quente da partida e a pressa para reorganizar o time influenciaram o lance. "O jogo estava nervoso, quente. O Mingo tentou sair rápido, mas com toda aquela confusão da placa, acabou sobrando pra ele. É uma situação que o árbitro tem de controlar melhor", finalizou.

Pedido de Ceni

Sobre sua própria atuação, Acevedo explicou que Rogério Ceni pediu que ele ocupasse uma função mais defensiva, especialmente pela forma como o Vasco pressiona a saída de bola.

"Ele sempre me pede a mesma coisa: ficar atrás, proteger e tentar achar os espaços. Ele sabia que o Vasco pressionava muito o volante, então o espaço era mais para o Everton e o Jean. Acho que fiz um bom jogo", avaliou.

O volante destacou a importância de vencer após três partidas sem triunfo: "A gente vinha de três jogos sem ganhar. Vencer dá confiança para nós, para a torcida, para todo mundo. Agora é pensar no Juventude e seguir brigando pelo nosso objetivo".

O Bahia enfrenta o Juventude pela 36ª rodada nesta sexta-feira, 28, fora de casa, no Alfredo Jaconi, às 19h.

