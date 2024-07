Adversário do Vitória na Série A deve fechar com novo treinador

Em busca de um novo treinador, Corinthians negocia Ramón Díaz e Fábio Carille - Foto: Daniel Ramalho / Vasco da Gama / Raul Baretta / Santos FC

Após a demissão do português Antônio Oliveira, a diretoria do Corinthians age rápido e está prestes a anunciar um novo comandante. Dois nomes estão em pauta: o argentino Ramón Díaz, ex-Vasco da Gama e River Plate, e Fábio Carille, que atualmente treina o Santos, que está na Série B do Brasileiro.

Díaz aceitou o que foi proposto pelo clube paulista e até aceitou diminuir os valores que ganhava no Vasco em 2023, quando salvou o clube carioca do rebaixamento na ocasião.

Vale salientar que o Timão também conversa com Carille em paralelo e propôs que o treinador pague sua multa rescisória no Santos, na casa dos R$ 2,4 milhões, e garantiu que faria a compensação nos salários mensais.

Enquanto não tem um comandante efetivo, o Corinthians será comandado contra o Leão da Barra por Raphael Laruccia, treinador da equipe Sub-20 do alvinegro, que já ministrou treinamentos com o time.

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, 4, às 20h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após derrota em casa para o Athletico-PR, o Leão da Barra soma 12 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão.

Já os paulistas não vencem há nove jogos e é o vice-lanterna da competição, com apenas nove pontos ganhos em 39 disputados.