Águas da Bahia: nadadores baianos conquistam 44 medalhas nacionais

Bahia no pódio do Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas - Foto: Divulgação I Ascom Sudesb

As praias e águas da Bahia sempre foram admiradas pelo mundo inteiro, e no esporte não é diferente. Mais uma vez, o Brasil inteiro se voltou para os nadadores baianos, que levaram 44 medalhas em competições nacionais de Águas Abertas neste mês, mostrando que as praias da Bahia ensinam a nadar, competir e brilhar.

Os atletas foram à etapa do Maranhão do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Águas Abertas e da Copa Brasil de Águas Abertas, voltando para a Bahia de pescoço pesado. Foram 17 ouros, 14 pratas e 13 bronzes no total, divididos entre esportistas dos clubes CEPE, Acquacenter, Yacht Club, Aquarius Esportes e New Rhanc.

No pódio, nomes que já são acostumados a ganhar medalhas. Claudine Conceição Tekes, do CEPE, levou o ouro nos 3km por categoria do CBI e a prata no geral, e o mesmo clube ainda subiu ao pódio com Victoria Beatriz Rosario, ouro nos 5km e prata nos 10km por categoria, além do bronze no geral.

Nas categorias de base, o brilho da Bahia seguiu presente - Keylane da Silva levou o ouro por categoria dos 3km pelo Acquacenter, e Nicolas Azevedo venceu a prata no geral de 5km e na sua categoria de 3km pelo mesmo clube.

No Yacht, foram cinco: Ronaldo Zambrano emplacou bronze nos 10km e prata nos 5km gerais, Eduarda Jorge levou o bronze geral nos 3km e a prata por categoria, Pedro Mattos conquistou o bronze por categoria em 10km, Luisa Sugimoto venceu o bronze geral 5km e Eduardo Mustafá garantiu a prata por categoria de 5km.

Todos os vencedores recebem apoio de programas do Governo do Estado, como o FazAtleta e o Bolsa Esporte, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) em parceria com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).