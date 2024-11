Alcaraz surpreendido por Humbert, 18º colocado, no Masters de Paris

O francês Ugo Humbert comemora após vencer o espanhol Carlos Alcaraz e avançar às quartas do Masters 1000 de Paris - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

O número dois do mundo, Carlos Alcaraz, foi eliminado do Masters de Paris pelo francês Ugo Humbert, 18º colocado, que conquistou uma vitória na terceira rodada em três sets na quinta-feira.

O canhoto Humbert venceu por 6-1, 3-6, 7-5 e registrou sua primeira vitória sobre o campeão do Aberto da França e de Wimbledon, tendo perdido duas vezes para o astro espanhol no início de 2024.

Foi uma noite de testes para Alcaraz, que estava perdendo por 0-5 no primeiro set antes de conseguir entrar no placar.

O jogador de 21 anos passou por uma segunda metade de temporada turbulenta desde sua dolorosa derrota na final das Olimpíadas de Paris para Novak Djokovic.

Ele foi eliminado na segunda rodada do US Open por Botic van de Zandschulp, 74º colocado, derrotou Jannik Sinner, primeiro colocado, na final de Pequim, antes de ser eliminado nas quartas de final pelas mãos de Tomas Machac, o número 33 do mundo, no Masters de Xangai.

Humbert enfrentará o australiano Jordan Thompson por uma vaga nas semifinais do Masters de Paris.

O número um francês venceu Alcaraz na quinta-feira por 28 a 23, com ambos os jogadores cometendo 38 erros não forçados.