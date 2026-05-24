Grupo City chega a cinco rebaixamentos após queda de parceiro do Bahia

Rebaixado à segunda divisão espanhola neste sábado, 23, o Girona é segundo clube que conseguiu a proeza de cair duas vezes sob a tutela do City Football Group. Adquirido em 2017 pelo conglomerado, o clube espanhol foi o primeiro time pertencente ao Grupo a sofrer um rebaixamento em sua liga nacional.

O episódio aconteceu na temporada 2018/19, segundo ano de parceria com o CFG, quando o time terminou a La Liga na 18ª colocação, com 37 pontos em 38 rodadas. Na época, o Girona disputava a elite do futebol da Espanha há dois anos consecutivos.

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Em seu primeiro ano sob a tutela do Grupo City, por exemplo, os Gironistas terminaram a La Liga na 10ª colocação e viveram um ano relativamente tranquilo em termos de luta contra o rebaixamento.

Sete anos depois da queda que acabou se tornando uma mancha na história do conglomerado, o clube espanhol voltou a amargar uma campanha negativa na La Liga. Depois de um boom histórico em que chegou a jogar a Champions League, o Girona desidratou, perdeu peças importantes e voltou a terminar a competição na zona de rebaixamento.

A equipe dependia apenas de si para se salvar na última rodada, mas acabou empatando em 1 a 1 com o Elche dentro de casa e decepcionou toda sua torcida. Foram 41 pontos conquistados, um a menos que o Osasuna, primeiro time fora do Z-3.

Decepção uruguaia

Depois do Girona, o próximo time comandado pelo Grupo City a ser rebaixado foi o Montevideo City Torque, do Uruguai. Fundados em 2007 e comprados dez anos depois, em 2017, os uruguaios conquistaram o acesso inédito à Série A do campeonato nacional logo no primeiro ano sob a tutela do conglomerado.

Na temporada seguinte, em 2018, contudo, o clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história com base na média de pontos por jogo, critério adotado pela Federação Uruguaia. Com mais recursos em relação aos adversários na Segundona, o Torque retornou à Série A com o título do torneio.

Quatros anos depois, em 2023, o clube sofreu sua segunda queda após passar por mudança brusca de nome e escudo em meados em 2020, quando passou a adotar oficialmente o símbolo parecido com outros clubes do grupo, como o Manchester City e Melbourne City.

Desilusão francesa

Adquirido em setembro de 2020, o Troyes, da França, conquistou o título da Ligue 2 logo no primeiro ano sob a gestão do Grupo City, mas o planejamento não se sustentou. A equipe caiu da primeira para a segunda divisão ao fim da temporada 2022/23.

O time chegou a terminar na zona de rebaixamento para a terceira divisão em 2023/24, mas só não caiu de fato porque o tradicional Bordeaux faliu e acabou rebaixado, herdando a vaga que manteve o Troyes na Ligue 2.

Nesta temporada, contudo, os franceses conquistaram o título da Segunda Divisão Francesa e vão retornar à Ligue 1 em 2026/27. Foram 67 pontos conquistados em 34 jogos, 20 vitórias, sete empates e sete derrotas durante a campanha.