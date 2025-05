Além do Vasco: relembre viradas históricas do Vitória no Barradão

Gol de Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Os torcedores do Vitória que estavam presentes no Barradão no último sábado, 10, receberam mais uma noite para lembrar pelo resto da vida. Em uma virada em cima do Vasco, o Leão da Barra superou a dificuldade estar com um jogador a menos em campo, conquistou três pontos na tabela do Brasileirão e garantiu que é um time que sabe como renascer.

Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro precisou lidar com a expulsão de Matheuzinho por uma cotovelada na cabeça de Paulinho, a dificuldade foi reforçada com o gol de Veggeti que abriu o placar para o Vasco.

No entanto, a volta do intervalo guardava uma grata surpresa para o torcedor do Vitória. Entrando no segundo tempo no seu jogo de estreia, Renato Kayzer viveu uma das melhores noites possíveis para um jogador, marcando os dois gols que asseguraram a virada para cima do Vasco e encerrando a sequência de cinco jogos sem vencer do Leão.

A virada que tirou o Vitória da zona de rebaixamento da Série A e colocou o time na 13a colocação da tabela não é a primeira na memória do torcedor rubro-negro, que já viveu noites parecidas em outras ocasiões. A mais marcante recentemente, talvez, a virada que culminou no título do Baianão no ano passado, em cima do maior rival.

Final do Baianão 2024

Em 31 de março de 2024, o Bahia ia vencendo dentro do Barradão por 2 a 0 no segundo tempo, com gols de Thaciano e Cauly pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano, quando o Vitória decidiu mudar o rumo do título. Com dois gols de Mateus Gonçalves, o Leão buscou o empate, e parecia deixar tudo igual para a volta na Fonte.

A emoção aumentou ainda mais quando Iury Castilho saiu do banco de reservas fazendo um gol nos acréscimos do segundo tempo, aos 52 minutos, completando a virada e preparando o terreno para o que viria a ser o título do Baiano no jogo de volta.

Vitória campeão do Baianão 2024 | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Corinthians no Brasileirão de 2016

Mais além na história rubro-negra, uma partida com o Corinthians marcou o Barradão pela virada que iludiu e acabou com o sonho corintiano de quebrar a sequência de 32 jogos sem vencer que vinha enfrentando. Pela segunda rodada do Brasileirão, o Corinthians chegou a abrir o placar com Uendel, mas viu o empate chegar pelos pés de Leandro Domingues apenas quatro minutos depois.

Sem desistir, o Timão alcançou o segundo gol ainda no primeiro tempo, com Fagner, e levou o empate mais uma vez no segundo tempo com Marinho. A virada foi consagrada por Kieza.

Vitória x Corinthians | Foto: EC Vitória / Divulgação

ABC na Copa do Brasil de 2012

Teve virada no Brasileirão, no Baianão, e também na Copa do Brasil. Em 2012, os rubro-negros ficaram eternamente marcados pelo placar conquistado em cima do ABC-RN na Copa do Brasil, em uma performance destacada de Neto Baiano.

Naquela partida, o Vitória vinha perdendo por dois gols até os 33 minutos do segundo tempo, com gols de Washington e Raúl, quando acordou e conseguiu virar a partida com um hat-trick de Neto em pleno Barradão. Aos 47 do segundo tempo, 3 a 2 no placar, e o Vitória avançou no mata-mata da Copa do Brasil.

Neto Baiano pelo Vitória | Foto: EC Vitória / Divulgação

Vasco no Brasileirão de 1999

Indo mais além no tempo, outra virada marcou o Barradão com o Vasco de visitante, quando em um jogo com nove gols o Vitória venceu o cruzmaltino. A partida disputada pelas quartas de final do Brasileirão de 1999 chegou a ter o Vasco na frente por dois gols de diferença, mas terminou com a alegria rubro-negra.

Do lado vascaíno, dois gols foram anotados por Viola e dois por Donizete logo no início da partida. Entretanto o Leão da Barra correu atrás, e contou com hat-trick de Fernando, e gols de Tuta e Artur para fecharam o placar em 5 a 4, na partida que entregou entretenimento em gols, pênaltis defendidos e virada histórica.