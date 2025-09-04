VA FICAR DE FORA?
Alemanha perde para Eslováquia e amarga lanterna nas Eliminatórias
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 também iniciou nesta quinta para Espanha e Bélgica
Por Lucas Vilas Boas
As Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira, 4, para Espanha, Alemanha e Bélgica em confrontos que prometem ser mais agitados do que o esperado, principalmente em relação aos alemães, que estrearam com derrota por 2 a 0 para a Eslováquia, na Bratislava, e praticamente iniciaram a competição na lanterna do Grupo A.
Com tudo o que tem de melhor, incluindo os craques Kimmich, Rudiger, Goretzka e Florian Wirtz, a equipe do técnico Julian Nagelsman saiu da capital eslovaca com gols sofridos por Hancko e Strelec. No mesmo grupo, a Irlanda do Norte bateu Luxemburgo por 3 a 1.
Vale mencionar que os líderes de cada um dos 12 grupos se garantem matematicamente no Mundial, enquanto os segundos colocados brigam posteriormente na repescagem, formada por duas fases definidas por sorteio.
A Espanha, por outro lado, contou com o retorno de Carvajal e Rodri, que se recuperaram de lesões, para vencer sem dificuldades a Bulgária por 3 a 0. Na casa dos búlgaros, Oyarzabal, Merino e Cucurella balançaram as redes no confronto e estrearam com o pé direito no torneio ao lado da Turquia, segundo colocado do Grupo E.
Já no movimentado Grupo J, que contam com cinco seleções, a Bélgica venceu Liechtenstein por 6 a 0 e fez seu terceiro jogo nas Eliminatórias. A equipe ocupa a terceira colocação com sete pontos, atrás do líder País de Gales e Macedônia do Norte. De Cuyper, Tielemans, Arthur Theate, De Bruyne e Fofana marcaram para os belgas fora de casa.
Confira os outros resultados desta quinta-feira:
- Cazaquistão 0 x 1 País de Gales
- Lituania 1 x 1 Malta
- Georgia 2 x 3 Turquia
- Holanda 1 x 1 Polônia
- Luxemburgo 1 x 3 Irlanda do Norte
