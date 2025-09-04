Vitória avalia vender cotas de TV para quitar dívidas fiscais; saiba

Arquibancada do Estádio Manoel Barradas - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com objetivo de quitar dívidas, o Vitória vai debater a venda de parte dos direitos de transmissão do clube nos próximos anos. O Rubro-Negro convocou o Conselho Deliberativo para uma reunião, onde será avaliada uma proposta de R$ 43 milhões à vista em troca de parte das cotas de TV no período entre 2025 e 2029

O investidor, que ainda não foi divulgado, seria ligado a apostas esportivas, mas não seria a Bet7k, atual patrocinadora máster do Leão da Barra. O valor oferecido na proposta seria equivalente a 15% das cotas do contrato com a TV Globo, que totalizam cerca de R$ 290 milhões.

A reunião extraordinária convocada pelo Vitória está marcada para o próximo dia 11, uma quinta-feira, às 18h. Por seis votos a dois, o Conselho Fiscal já aprovou a venda dos direitos, restando agora o consentimento do Deliberativo.

Ao Portal A TARDE, a diretoria rubro-negra afirma que a operação não se trata de um empréstimo e que vai ajudar no pagamento de passivos fiscais, como impostos municipais e federais, que não teriam sido pagos por gestões anteriores.

Proposta não seria apenas para o Vitória

De acordo com o presidente Fábio Mota, vários outros clubes também receberam proposta de um investidor interessado em cotas de TV. Ele detalhou sobre os débitos que "precisam pagos".

“O Vitória, assim como Sport, Ceará, Fortaleza e CRB, recebeu uma proposta de investidor sobre direito de TV. Todos eles já receberam o ano passado e já gastaram. Será para pagamento dos passivos do clube. Justiça do Trabalho, impostos municipais e federais, Banco Central, instituições financeiras. Todos débitos do passado que precisam ser pagos”, indicou o gestor.

Mota também afirmou que este tipo de operação é comum entre os clubes brasileiros. “Dos 40 clubes das Séries A e B, 32 já fizeram esta operação. Vitória foi o único do Nordeste que não vendeu ainda”, garantiu.