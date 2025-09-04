Vitória empresta promessa para clube que disputa o acesso na Série B

Luís Miguel, atacante revelado pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma das promessas da base do Vitória, o atacante Luís Miguel, de 20 anos, foi novamente emprestado para ganhar rodagem. O clube da vez será a Chapecoense, que disputa a Série B do Brasileirão.

Luís Miguel estava atuando emprestado pelo Botafogo-PB na disputa da Série C, mas o Belo foi eliminado da competição nacional e não terá mais calendário em 2025. Foram 15 jogos disputados e dois gols marcados.

Além de Chapecoense e Botafogo-PB, o jovem atleta também atuou por empréstimo no Itabuna na temporada passada, onde participou de 10 partidas e marcou um gol.

Já pela equipe profissional do Vitória, Luís Miguel pouco foi aproveitado e esteve em campo apenas duas vezes, sendo uma delas pelo Campeonato Brasileiro Série A de 2024.

Quando Luís Miguel pode entrar em campo?

Já com contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Luís Miguel já está regularizado para jogar pela Chapecoense.

Luís Miguel foi emprestado para a Chapecoense | Foto: Reprodução/CBF

O próximo compromisso da Chape será no domingo, 7, às 16h, contra o Criciúma, no Heriberto Hülse. A equipe catarinense ocupa a 3ª colocação da Série B e briga pelo acesso à elite.