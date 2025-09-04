Menu
CAMPEONATO BRASILEIRO

Adversário do Vitória na luta contra o rebaixamento troca de técnico

Ídolo do Boca Juniors, Martín Palermo estreia contra o Vitória em duelo decisivo contra o Z-4

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 8:01 h
Fortaleza anuncia Martín Palermo como novo técnico no Brasileirão
Fortaleza anuncia Martín Palermo como novo técnico no Brasileirão -

Próximo adversário do Vitória e rival direto na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza está de técnico novo. Após demitir o treinador Renato Paiva — depois de apenas dez jogos à frente do clube —, o Laion anunciou, nesta quarta-feira, 3, a contratação do argentino Martín Palermo para comandar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. O comandante será o terceiro a assumir o cargo à frente da equipe cearense.

Fortaleza oficializa Martín Palermo como novo técnico para a reta final do Brasileirão. O argentino estreia contra o Vitória em duelo direto na luta contra o rebaixamento.
Fortaleza oficializa Martín Palermo como novo técnico para a reta final do Brasileirão. O argentino estreia contra o Vitória em duelo direto na luta contra o rebaixamento. | Foto: Reprodução / X (twitter)

O ex-atacante, ídolo do gigante do futebol argentino Boca Juniors, assinou contrato até o final de 2025, com possibilidade de ampliação do vínculo por mais uma temporada. Conforme comunicado publicado nas redes sociais do Fortaleza, o novo comandante é esperado já nos próximos dias, aproveitando o intervalo de competições durante a Data Fifa. Com ele, chegam também os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, além do analista Renato Cornejo.

A estreia do treinador será diante do Leão da Barra, no dia 13 de setembro, um sábado, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, no Ceará, em duelo de “seis pontos” na luta contra o Z-4, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Data Fifa.

Como jogador, Palermo é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, com 237 gols, além de títulos expressivos como a Copa Libertadores (2000 e 2007), o Mundial de Clubes (2000) e seis campeonatos argentinos.

Como treinador, o argentino iniciou sua carreira no Godoy Cruz, na Argentina. Já passou por Arsenal de Sarandí, Unión Española (Chile), Pachuca (México), Curicó Unido (Chile), Aldosivi (Argentina), Platense (Argentina), Olímpia (Paraguai) e, agora, Fortaleza.

x