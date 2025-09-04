NO MARACANÃ!
Brasil x Chile hoje: onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Seleção de Ancelotti já classificada enfrenta a lanterna em busca de mais três pontos
Por Redação
O Brasil volta a campo nesta quinta-feira, 4, às 21h30, para enfrentar o Chile no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.
Já garantida no Mundial, a Seleção de Carlo Ancelotti ocupa a 3ª colocação do qualificatório e joga apenas para cumprir tabela. Do outro lado, a situação da Roja é oposta: o time é o lanterna das eliminatórias e não tem mais chances de classificação. Assim, a equipe comandada por Nicolás Córdova entra em campo apenas pela “honra”, no Rio de Janeiro.
O cenário abre espaço para que Ancelotti faça testes na equipe, em busca de novas alternativas na reta final de preparação para o torneio. Este será apenas o 3º compromisso do treinador italiano à frente da Seleção, depois do empate diante do Equador e da vitória sobre o Paraguai.
O Brasil ainda terá mais um desafio nas eliminatórias, na próxima terça-feira, 9, contra a Bolívia, fora de casa.
Ficha técnica:
Onde assistir
Brasil x Chile, nesta quinta-feira, 4, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Sportv (TV fechada).
Prováveis escalações
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.
Chile: Vigoroux (Gillier); González (Román), Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Echeverría, Pizarro, Suazo e Assadi; Cepeda e Aravena (Brereton). Técnico: Nicolás Córdova.
