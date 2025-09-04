Brasil x Chile hoje: onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O Brasil volta a campo nesta quinta-feira, 4, às 21h30, para enfrentar o Chile no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.

Já garantida no Mundial, a Seleção de Carlo Ancelotti ocupa a 3ª colocação do qualificatório e joga apenas para cumprir tabela. Do outro lado, a situação da Roja é oposta: o time é o lanterna das eliminatórias e não tem mais chances de classificação. Assim, a equipe comandada por Nicolás Córdova entra em campo apenas pela “honra”, no Rio de Janeiro.

O cenário abre espaço para que Ancelotti faça testes na equipe, em busca de novas alternativas na reta final de preparação para o torneio. Este será apenas o 3º compromisso do treinador italiano à frente da Seleção, depois do empate diante do Equador e da vitória sobre o Paraguai.

O Brasil ainda terá mais um desafio nas eliminatórias, na próxima terça-feira, 9, contra a Bolívia, fora de casa.

Ficha técnica:

Onde assistir

Brasil x Chile, nesta quinta-feira, 4, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Sportv (TV fechada).



Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chile: Vigoroux (Gillier); González (Román), Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Echeverría, Pizarro, Suazo e Assadi; Cepeda e Aravena (Brereton). Técnico: Nicolás Córdova.