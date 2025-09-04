Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO MARACANÃ!

Brasil x Chile hoje: onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Seleção de Ancelotti já classificada enfrenta a lanterna em busca de mais três pontos

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 7:31 h | Atualizada em 04/09/2025 - 7:53
Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida
Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida -

O Brasil volta a campo nesta quinta-feira, 4, às 21h30, para enfrentar o Chile no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.

Já garantida no Mundial, a Seleção de Carlo Ancelotti ocupa a 3ª colocação do qualificatório e joga apenas para cumprir tabela. Do outro lado, a situação da Roja é oposta: o time é o lanterna das eliminatórias e não tem mais chances de classificação. Assim, a equipe comandada por Nicolás Córdova entra em campo apenas pela “honra”, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jean Lucas e Caio Alexandre comemoram goleada do Bahia; assista
Ceni vê "decisão acertada" no 5 a 1 como chave para triunfo em Aracaju
Solução? Bahia utilizou 26 jogadores da base na Copa do Nordeste

O cenário abre espaço para que Ancelotti faça testes na equipe, em busca de novas alternativas na reta final de preparação para o torneio. Este será apenas o 3º compromisso do treinador italiano à frente da Seleção, depois do empate diante do Equador e da vitória sobre o Paraguai.

O Brasil ainda terá mais um desafio nas eliminatórias, na próxima terça-feira, 9, contra a Bolívia, fora de casa.

Ficha técnica:

Onde assistir

Brasil x Chile, nesta quinta-feira, 4, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Sportv (TV fechada).

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chile: Vigoroux (Gillier); González (Román), Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Echeverría, Pizarro, Suazo e Assadi; Cepeda e Aravena (Brereton). Técnico: Nicolás Córdova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil x chile Carlo Ancelotti Eliminatórias Copa 2026 maracanã seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir, escalações e detalhes da partida
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x