Alex Escobar aparece "aéreo" e com voz trêmula ao vivo na Globo

No Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira, 22, Alex Escobar fez uma entrada como muitas outras - mas acabou preocupando diversos telespectadores. O jornalista entrou no ar para falar sobre a situação de Neymar na Copa do Mundo e a expectativa pelo retorno do camisa 10 da Seleção Brasileira, mas acabou virando assunto pela forma como apareceu durante a transmissão.

Durante a participação, Escobar surgiu com a voz mais trêmula do que o habitual e uma fala mais lenta, parecendo um pouco perdido em alguns momentos. Em um trecho, houve uma breve pausa enquanto ele comentava a condição física de Neymar.

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"Neymar treinou com os companheiros pela primeira vez, um treino completo. Neymar é um jogador que estamos esperando muito por ele na Copa do Mundo. Deve jogar sim o próximo jogo da Seleção… Inclusive deve participar dos últimos 15, 20 minutos desse jogo. É um jogador importante, está todo mundo esperando por ele", disse Escobar ao vivo.

Repercussão

Pouco depois da exibição, a Globo compartilhou o trecho da participação nas redes sociais. A publicação, no entanto, passou a receber comentários de internautas preocupados com o estado do jornalista.

"O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado", escreveu uma usuária. "Escobar está bem, gente? Achei ele estranho", comentou outra pessoa. "Escobar não tava legal não. Globo, apaga isso aí", publicou uma terceira. Outro internauta também observou: "Ele tá passando mal… até a voz tá estranha".

Após os comentários dos internautas, a Globo apagou a postagem com o trecho no X, antigo Twitter. A retirada do vídeo aumentou a curiosidade do público e manteve o nome de Escobar entre os assuntos comentados nas redes, sem nenhum pronunciamento do jornalista ou da Globo até então.