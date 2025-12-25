América Latina ganha estádio chinês futurista que assusta o mundo

Projeto do Estádio Nacional de El Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O novo Estádio Nacional de El Salvador, que está sendo construído em San Salvador, já nasce com a promessa de ser um dos estádios mais modernos da América Latina. A arena foi pensada para atender padrões atuais do futebol e do entretenimento, mirando jogos internacionais e grandes eventos.

O projeto faz parte de um acordo entre os governos de El Salvador e da China. Diferente de reformas comuns em estádios antigos, a obra está sendo feita do zero, com planejamento, dinheiro e execução vindos dos chineses.

A China já adotou esse modelo em outros países, usando grandes obras esportivas como forma de fortalecer relações e ajudar no desenvolvimento das cidades.

Segundo informações divulgadasp elas empresas envolvidas do projeto, a arena terá capacidade para mais de 50 mil pessoas, iluminação em LED dentro dos padrões exigidos pela FIFA, telões modernos e sistemas digitais para operação e experiência do público. A previsão é que o estádio seja entregue em 2027.

Além do futebol, o estádio foi pensado para receber shows, eventos culturais e outras grandes atividades. A ideia é que o espaço funcione durante todo o ano, com atenção à sustentabilidade e à circulação do público nos dias de evento.

