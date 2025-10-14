"ESTAMOS INCOMODADOS"
Ancelotti: derrota vexatória do Brasil foi uma "aula para o futuro"
Treinador lamentou o primeiro revés da história Seleção Brasileira para o Japão
Por Lucas Vilas Boas
A derrota vexatória sofrida de virada pela Seleção Brasileira para o Japão, nesta terça-feira, 14, foi "uma boa aula para o futuro" para o técnico Carlo Ancelotti. O comandante se mostrou incomodado com o revés e afirmou que há coisas boas para tirar dos erros individuais dos jogadores — especialmente do zagueiro Fabrício Bruno, que falhou em dois gols dos japoneses na partida.
Para o treinador, as falhas "não afetam a presença de um jogador na equipe" — indicando que o defensor do Cruzeiro ainda briga por vaga entre os convocados na Copa do Mundo de 2026.
"Os erros individuais não afetam a presença de um jogador na equipe. O que temos que avaliar é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco do equilíbrio no campo, do pensamento positivo. É uma boa aula para o futuro", disse Ancelotti.
"Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol –comentou o treinador", completou.
O duelo marcou a primeira derrota do Brasil para o Japão na história do retrospecto das seleções em jogos oficiais. A Amarelinha voltará a campo na data Fifa de novembro, para amistosos contra Senegal e Tunísia.
"Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício (no primeiro gol), estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não tenha sido boa. Repito, o erro afetou demais", completou.
