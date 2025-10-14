Ancelotti: derrota vexatória do Brasil foi uma "aula para o futuro"

Ancelotti em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

A derrota vexatória sofrida de virada pela Seleção Brasileira para o Japão, nesta terça-feira, 14, foi "uma boa aula para o futuro" para o técnico Carlo Ancelotti. O comandante se mostrou incomodado com o revés e afirmou que há coisas boas para tirar dos erros individuais dos jogadores — especialmente do zagueiro Fabrício Bruno, que falhou em dois gols dos japoneses na partida.

Para o treinador, as falhas "não afetam a presença de um jogador na equipe" — indicando que o defensor do Cruzeiro ainda briga por vaga entre os convocados na Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Os erros individuais não afetam a presença de um jogador na equipe. O que temos que avaliar é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco do equilíbrio no campo, do pensamento positivo. É uma boa aula para o futuro", disse Ancelotti.

"Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol –comentou o treinador", completou.

O duelo marcou a primeira derrota do Brasil para o Japão na história do retrospecto das seleções em jogos oficiais. A Amarelinha voltará a campo na data Fifa de novembro, para amistosos contra Senegal e Tunísia.

"Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício (no primeiro gol), estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não tenha sido boa. Repito, o erro afetou demais", completou.