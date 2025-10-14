CRITICADO
Zagueiro pede paciência após erros na Seleção: "Não sejam covardes"
Fabrício Bruno, do Cruzeiro, cometeu erros defensivos na derrota para o Japão
Por João Grassi
Fabrício Bruno foi um dos principais envolvidos nos erros defensivos da Seleção Brasileira nesta terça-feira, 14, na derrota por 3 a 2 diante do Japão, em Tóquio. O zagueiro reconheceu suas falhas na virada e se desculpou com a torcida, mas deixou um recado: crucificá-lo apenas por esses lances é um ato “covarde”.
“Até a Copa do Mundo, tem muito tempo. Um erro não vai me definir como jogador. Talvez possam querer me rotular, me criticar, faz parte do processo, mas me definir por 45 minutos, um lance, é impossível (...) É servir de aprendizado, sentir a dor e ter a cabeça fria neste momento”, lamentou em entrevista ao ge.globo.
Peço que as pessoas não sejam covardes a ponto de me crucificar por um erro que, infelizmente, aconteceu.
"Um lance de infelicidade minha. Gostaria de pedir desculpas. Ressaltar que não me define como jogador. Toda a minha carreira até aqui, sempre passei por dificuldade. O pé de apoio ficou longe, acabei ficando sem força. Erro meu. Assumo responsabilidade e peço desculpa ao torcedor brasileiro", clamou.
Apoio dos companheiros
O defensor do Cruzeiro falou que recebeu apoio dos companheiros de Seleção, que lhe passaram “confiança” após a dolorida derrota. Ele teve participação direta com falhas em dois gols japoneses.
Leia Também:
“Filtrar o momento, sentir a dor, mas manter a cabeça erguida para seguir em frente. Sou grato a todos que me ajudaram, o pessoal do vestiário que me deu confiança nesse momento difícil. O jogador nunca está disposto a falar. Hoje foi meu dia. Pedir desculpa e seguir adiante”, relatou.
Fabrício Bruno citou nominalmente o volante Casemiro, capitão do time, além do técnico Carlo Ancelotti. “O Mister [Carlo Ancelotti], antes da coletiva, foi ao vestiário e me deu um abraço. Casemiro me deu muita confiança no vestiário. Peço desculpas. O mínimo que posso fazer é pedir desculpas ao torcedor. Tenho muita seriedade e resiliência do jogador que eu sou e do quanto eu trabalhei para estar aqui”, finalizou.
Fim da Data Fifa
Com o resultado, o Brasil encerra a Data Fifa com uma vitória e uma derrota. A Seleção voltará a campo em novembro, contra Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França. O primeiro jogo será realizado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, enquanto o segundo está previsto para o Stade de France, em Paris.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes