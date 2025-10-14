MUNDIAL 2026
Copa do Mundo 2026: Portugal sucumbe e Inglaterra faz a festa por vaga
Rodada das eliminatórias europeias também foi positiva para Espanha e Itália
Por Lucas Vilas Boas
Harry Kane decidiu mais uma vez e sacramentou a vaga da Ingleterra na Copa do Mundo de 2026. Em noite de festa também para Espanha e Itália de decepção para Portugal, os ingleses bateram a Letônia por 5 a 0 — se classificando matematicamente no torneio de futebol mais importante do planeta.
Com gols de Harry Kane (duas vezes), Anthony Gordon, Maksims Toņiševs (contra) e Eberechi Eze, a Ingleterra se isolou na liderança com 18 pontos em seis jogos e não pode mais ser ultrapassado no Grupo K. A Ingleterra é a primeira equipe europeia garantida no Mundial, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Cristiano Ronaldo até decidiu para Portugal marcando dois gols, mas o final do duelo contra a Hungria foi decepcionante para a sua equipe. Dependendo apenas de si para assegurar a classificação, os portugueses sofreram um gol no último lance da partida, marcado por Szoboslai, do Liverpool, e adiaram a euforia no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Apesar da quebra de expectativa, o duelo foi emblemático para CR7, que se isolou como o maior artilheiro a história das Eliminatórias, superando Carlos Ruiz, da Guatemala, e chegando aso 40 gols.
Festa espanhola e alívio italiano
A Espanha também teve uma noite mágica e, apesar de não ter se garantido 100% no Mundial, ficou a um passo da vaga. Em Valladolid, os espanhóis bateram a lanterna Bulgária por 4 a 0 e agora dependem apenas de um triunfo simples na próxima rodada, contra a Geórgia, para se classificar à Copa do Mundo. Mikel Merino balançou as redes em duas ocasiões.
Bastante pressionada e correndo risco de ficar de fora pela terceira vez consecutiva em mundiais, a Itália venceu Israel por 3 a 0, e encaminhou a vaga, pelo menos, na repescagem no Grupo I. Líder isolada, a Noruega soma 18 pontos — três a mais que os italianos — e depende apenas de si para se garantir no Mundial.
Passaporte africano
Nas eliminatórias do continente africano, o Senegal bateu a Mauritânia por 4 a 0, com direito a dois gols de Sadio Mané, e se juntaram à África do Sul e Costa do Marfim com as seleções garantidas na Copa do Mundo nesta terça. Os sul-africanos bateram Ruanda por 3 a 0, em casa, enquanto os marfinenses levaram a melhor diante do Quênia pelo mesmo placar.
Segundos colocados em seus respectivos grupos, Congo, Nigéria e Costa do Marfim jogarão a repescagem e ainda sonham com vaga no Mundial.
Confira as seleções classificadas:
- Concacaf (seis vagas): Canadá, Estados e México. (países-sede)
- Confederação Africana de Futebol - CAF (nove vagas): Cabo Verde (estreante), Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul.
- Confederação Asiática de Futebol - AFC (oito vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
- Conmebol (seis vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
- Oceania - OFC (uma vaga): Nova Zelândia.
- Uefa (16 vagas): Inglaterra.
