HOME > ESPORTES
COPA DO MUNDO

Ancelotti encara “fantasmas” do Brasil às vésperas da Copa de 2026

Partidas serão jogadas nos Estados Unidos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/11/2025 - 12:46 h
Brasil vai encarar europeus em amistosos pré-Copa em março de 2026
O tão esperado duelo entre o Brasil contra seleções europeias do primeiro escalão deve finalmente acontecer. Em março de 2026, três meses antes da estreia na Copa do Mundo, a "Canarinho" fará dois amistosos contra duas equipes que foram carrascas do Brasil em edições de Mundiais.

Os jogos serão contra França e Croácia, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A equipe de Carlo Ancelotti encara a França, em Boston, no dia 28 de março, e a Croácia, em Orlando, no dia 31 do mesmo mês. As duas equipes conquistaram, nesta data-Fifa, a suas vagas para o torneio.

França: pedra no sapato

A França é a principal algoz do Brasil em Copas do Mundo. Nas últimas três vezes em que as equipes se enfrentaram em mundiais, os "azuis" foram melhores em todas.

  • 2006 (Quartas-de-final): França 1x0 Brasil
  • 1998: (Final) França 3x0 Brasil
  • 1986: (Quartas-de-final) França 1x1 Brasil - França 4x3 Brasil nos pênaltis

Último encontro com os croatas foi "traumatizante"

Com relação aos croatas, foram três duelos na principal competição realizada pela FIFA — dois válidos pela fase de grupos: em 2006, na Alemanha, vitória por 1x0. Em 2014, aqui no Brasil, triunfo por 3x1.

No entanto, a última vez que as duas equipes se encontraram foi traumatizante para a Seleção: em 2022, no Catar, empate por 1x1 após 120 minutos e, nos pênaltis, derrota por 4x2 em jogo válido pelas quartas-de-final.

Tags:

brasil copa do mundo Croácia frança seleção brasileira

