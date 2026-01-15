Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ancelotti vai curtir o Barra-Ondina com Léo Santana no Carnaval

Italiano participa do Carnaval de Salvador a convite da Brahma

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/01/2026 - 18:04 h
Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira -

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, passará por um "intensivão de brasilidade" nas próximas semanas, e uma passagem por Salvador resume o momento. O comandante vai acompanhar o Circuito Barra-Ondina, com Léo Santana como anfitrião, além de outras cidades do Brasil.

A iniciativa é um convite da Brahma, patrocinadora das festas na capital baiana. Ancelotti também assistirá aos desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado de Ronaldo Fenômeno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Leia Também:

Ex-Vitória punido por esquema de apostas fecha com time da Série D
Vitória repete marca negativa no Baianão após 42 anos; saiba qual
Reunião para debater Arena Barradão é marcada pelo Conselho do Vitória

O técnico também estará em São Paulo, junto com Zeca Pagodinho no camarote da Brahma. A iniciativa faz parte da campanha "Tá liberado acreditar", que terá um filme publicitário especial.

Dentro de campo, Ancelotti comanda a Seleção Brasileira nos amistosos de março, quando encara a França, no dia 26, e a Croácia, no dia 31. Na Copa do Mundo, o Brasil jogará contra Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ancelotti Carnaval 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x