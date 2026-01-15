ESPORTES
Ancelotti vai curtir o Barra-Ondina com Léo Santana no Carnaval
Italiano participa do Carnaval de Salvador a convite da Brahma
Por Lucas Vilas Boas
O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, passará por um "intensivão de brasilidade" nas próximas semanas, e uma passagem por Salvador resume o momento. O comandante vai acompanhar o Circuito Barra-Ondina, com Léo Santana como anfitrião, além de outras cidades do Brasil.
A iniciativa é um convite da Brahma, patrocinadora das festas na capital baiana. Ancelotti também assistirá aos desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado de Ronaldo Fenômeno.
O técnico também estará em São Paulo, junto com Zeca Pagodinho no camarote da Brahma. A iniciativa faz parte da campanha "Tá liberado acreditar", que terá um filme publicitário especial.
Dentro de campo, Ancelotti comanda a Seleção Brasileira nos amistosos de março, quando encara a França, no dia 26, e a Croácia, no dia 31. Na Copa do Mundo, o Brasil jogará contra Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos.
