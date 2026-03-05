ENTROSADOS
Anderson Pato revela ofertas de outros clubes e "resenha" com Marinho
Atacante de 23 anos foi apresentado nesta quinta-feira, 5
Por João Grassi
Apresentado oficialmente como novo jogador do Vitória, Anderson Pato se emocionou durante sua primeira entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 5. O jogador de 23 anos passou por clubes do futebol amador e pelo Galícia, até se destacar no Campeonato Baiano de 2026 vestindo a camisa da Juazeirense.
Seu desempenho no Cancão de Fogo não chamou atenção apenas do Leão da Barra. De acordo com o próprio atacante, outras equipes brasileiras fizeram consultas com seu empresário, mas sua escolha foi pelo time do coração.
"Tinham uns times querendo. Tive sondagem do Fortaleza, ABC, Londrina e Vitória. Meu empresário perguntou qual era pra eu escolher. Eu escolhi o Vitória, porque é um time que eu torço, que sempre sonhei em jogar. Escolhi o Vitória, foi minha opção e da minha família. Estou muito feliz de estar aqui defendendo esse clube maravilhoso", celebrou Pato.
Já bem entrosado com o elenco rubro-negro, Pato elogiou a recepção dos companheiros de equipe, especialmente de Marinho. Com um sorriso no rosto, o novo reforço revelou ter "resenhado" com o ídolo rubro-negro.
"Eu estou muito grato por tudo, todo mundo do Vitória, eu fui bem tratado e ontem, eu estava resenhando ali com Marinho, o bicho é resenha demais. Estou me sentido em casa, os jogadores me recepcionaram muito bem”, enalteceu.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o rival Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. Como já defendeu a Juazeirense nesta competição, Anderson Pato não pôde ser inscrito e vai acompanhar o jogo como torcedor.
