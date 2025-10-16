Menu
'O TERROR VAI COMEÇAR'

Ba-Vi e ameaça: torcida pendura bonecos e cita morte de fundador da TUI

Clássico Ba x Vi acontece nesta quinta-feira no estádio Manoel Barradas

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

16/10/2025 - 8:44 h | Atualizada em 16/10/2025 - 10:24
Em meio ao clima de rivalidade horas antes do clássico BaVi desta quinta-feira, 16, no estádio Barradão, em Salvador, torcedores penduraram bonecos vestidos com a camisa da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) do Vitória em uma passarela e um viaduto localizados na Avenida Paralela.

Junto aos bonecos estão cartazes com as frases: “o terror vai começar", "somos o seu terror" e “25/04/2014”.

A data faz alusão ao assassinato Lucas dos Santos Lima, conhecido como 'Chapolin', um dos fundadores da torcida organizada TUI, que aconteceu dentro de uma loja localizada no bairro dos Barris. À época do crime a Polícia Civil informou que a motivação foi a rivalidade entre as torcidas e uma rixa pessoal entre a vítima e um dos suspeitos do homicídio.

Vale ressaltar que as provocações estão em uma passarela próximo à estação de metrô Tamburugy e no viaduto Canô Veloso na região da Ferreira Costa.

Em nota enviada ao A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 82ª CIPM fizeram a retirada de bonecos vestidos com camisas de torcida organizada e faixas com mensagens ameaçadoras, que haviam sido colocados em passarelas e viadutos da Avenida Luís Viana Filho.

Ainda de acordo com a PM, providências estão sendo adotadas para identificar os responsáveis pela ação, e o policiamento segue reforçado em toda a região.

A Polícia Militar vai montar uma operação especial para garantir a segurança dos torcedores.

Morte de integrante da Imbatíveis

Um integrante da torcida Imbatíveis, do Vitória, identificado como Anderson Barbosa dos Santos, de 27 anos, foi morto com golpes de faca no bairro da Vila Laura, em Salvador, na quarta-feira, 15.

Em nota, a PM informou que agentes da 58ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de um homem atingido por golpes de arma branca na Rua Cônego Pereira. Ao chegarem, os militares constataram o fato e socorreram a vítima para o HGE, onde ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil disse que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga as circunstâncias da morte de Anderson Barbosa dos Santos, de 27 anos, vítima de golpes de arma branca, na tarde de quarta-feira (15), no bairro de Vila Laura.

Ainda de acordo com a Civil, Anderson teria sido roubado. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria do crime.

O jogo

O clássico regional acontece nesta quinta-feira, às 21h30, com a presença exclusiva da torcida do Vitória. O Rubro-Negro baiano precisa de um resultado positivo para poder sair da zona do rebaixamento, já o Bahia deseja voltar ao G4, grupo que dá acesso a uma vaga na Libertadores. 

