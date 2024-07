"Aonde queremos chegar?", questiona Ceni após 9º triunfo na Série A

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: EC Bahia/ Rafael Rodrigues

O Bahia venceu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série A, chegando a casa dos 30 pontos somados. Desta maneira, após o triunfo, o treinador Rogério Ceni não poupou esforços no discurso motivador no vestiário, demonstrando estar orgulhoso do elenco.

Em fala, Ceni questionou a motivação do elenco, perguntando aonde eles querem chegar em dezembro, quando encerra a competição. O comandante deixou clara a necessidade de concentração e desejo para seguir na boa fase até o fim.

“30 pontos no campeonato. A grande pergunta: Aonde a gente vai chegar em dezembro? Aonde queremos chegar? Temos poder de concentração para viver cada dia e cada rodada? Porque agora vamos completar 10 jogos em 30 dias no sábado, e depois terão meses com três ou quatro partidas no mesmo período. Nós vamos ter concentração, desejo suficiente, para se manter neste campeonato até o fim?”, questionou o treinador.

Em continuidade, Rogério Ceni projetou a partida da 17ª rodada, contra o Cuiabá, na Arena Fonte Nova, opinando sobre o número de torcedores presentes. Para encerrar, o comandante destacou o grupo pequeno, mas qualificado, parabenizando pelo resultado.



"Não é qualquer um que vence aqui. Os caras que entraram jogaram para car*****, muito importante, nós vamos ter que continuar. Eu acredito que vá ter 45 mil torcedores sábado e nós vamos na força da torcida e na força do nosso coração. Um dia, quando algum de nós não estiver mais junto, que a gente lembre desse com um grande ano das nossas vidas. São mais cinco meses e meio. Grupo pequeno, mas fud***. Certo? Parabéns!", encerrou Rogério Ceni.

