Após condenações de atletas, Ministério do Esporte se manifesta | A TARDE

O Ministério do Esporte emitiu nesta sexta-feira, 22, uma nota de repúdio aos crimes de violência sexual envolvendo os ex-jogadores da seleção brasileira Daniel Alves e Robinho, que estão presos na Espanha e no Brasil. Segundo o órgão, às condenações "são extremamente lamentáveis, inadmissíveis e imperdoáveis".

"O esporte deve ser um ambiente seguro e inclusivo, especialmente para as mulheres. Educação, conscientização e políticas eficazes são essenciais para garantir este espaço acolhedor para todos", completa o comunicado.

Daniel Alves segue em regime fechado na Espanha

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro, cometido contra uma jovem em um banheiro da boate Sutton, localizada em Barcelona, na madrugada de 30 para 31 de dezembro de 2022. Segundo a acusação do MP, o ato aconteceu em uma área reservada do estabelecimento onde o esportista, que estava com um amigo, teria conhecido a mulher, que estava acompanhada de uma prima e uma amiga.

Depois de convidá-las para tomar um champanhe, Daniel Alves teria convidado a jovem a seguir para outra área exclusiva, onde ficava o pequeno banheiro, do qual a vítima não tinha conhecimento.

A partir de então, as versões eram diferentes, mas os magistrados consideraram provado que, uma vez lá dentro, "o réu agarrou bruscamente a denunciante, a atirou ao chão e, impedindo que se movimentasse, penetrou-a pela vagina, apesar de a denunciante ter dito não, que ela queria sair".

Recentemente, Daniel teve um pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça espanhola, contudo deverá seguir preso pelo menos até a próxima segunda-feira, 25. O ex-jogador ainda não pagou a fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,4 milhões, de acordo com a mídia espanhola, por isso, ele ficará pelo menos mais três noites no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona. Ele cumpre prisão preventiva no local há 1 ano e 2 meses.

Robinho foi preso pela Polícia Federal em Santos

O ex-atacante do Milan e da seleção brasileira foi preso pela Polícia Federal, na noite da última quinta-feira, 21, no prédio em que ele mora, na cidade de Santos, no Litoral Paulista. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o ex-jogador cumpra a sentença de 9 anos por estupro coletivo. A condenação foi executada pela justiça da Itália.

O crime ocorreu contra uma mulher de origem albanesa, em 2013, em uma boate em Milão. O ex-atleta foi condenado em ultima instância pela justiça italiana. A decisão proferida pelo STJ fez com que ele cumprisse a pena no Brasil.

A defesa de Robinho ingressou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), com pedido de liminar urgente, de caráter provisório, que buscava impedir sua prisão, porém acabou sendo indeferido.

Relator do caso, o ministro Francisco Falcão votou a favor da sentença, com o argumento de que negar a transferência de pena poderia acarretar em problemas diplomáticos entre o Brasil e a Itália.