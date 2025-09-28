Após confusão, Popó dá versão da briga e detona Werdum: "Covarde"

Cenas lamentáveis da briga entre as equipes após o empate mancharam o evento - Foto: Divulgação I Spaten Fight Night

Após uma noite vitoriosa e ao mesmo tempo polêmica, Acelino "Popó" Freitas Popó pediu desculpas ao público durante o evento e, posteriormente, usou suas redes sociais para comentar sobre a briga generaliza.

O boxeador, que venceu a luta contra Wanderlei Silva, neste sábado, 27, pelo Spaten Fight Night 2, relatou ter sido agredido pelo treinador de Wanderlei e criticou Fabrício Werdum, que integrava a equipe do adversário.

Popó explicou que a luta em si ocorreu apenas entre ele e Wanderlei, sem envolvimento das equipes, e que as agressões vieram após o término do combate:

"Preciso pedir desculpas. Dei o meu melhor no ringue, tomei três cabeçadas. Quando a luta acabou, o treinador dele me agrediu e me machucou. Mas a confusão com a equipe dele, incluindo Werdum e o filho dele, foi covarde e desnecessária", disse o tetracampeão mundial de boxe.

Acusações

O atleta ainda destacou que não houve participação de outros integrantes da equipe de Wanderlei que foram acusados injustamente, e concluiu pedindo calma e respeito:

"Tentamos fazer um evento perfeito. Deus sabe o que faz. Pedir desculpas novamente, não tivemos culpa de nada. Que tudo se acalme."

Briga generalizada

Realizada neste sábado, 27, em São Paulo, a luta principal do Spaten Fight Night estava programada para oito rounds, mas terminou antes do previsto. Wanderlei recebeu três advertências durante o combate, que foi encerrado no quarto round, com vitória para Acelino Popó.

Após a decisão do árbitro, integrantes das equipes dos dois atletas invadiram o ringue e uma confusão generalizada se iniciou. Nas imagens, é possível ver que Wanderlei levou um soco no queixo e caiu desacordado.

O ex-lutador de MMA, de 49 anos, permaneceu inconsciente por alguns minutos e só conseguiu se levantar aproximadamente quatro minutos depois, com auxílio de sua equipe.