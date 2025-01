Após demissão de veterano, Red Bull anuncia Liam Lawson para 2025

Liam Lawson, novo piloto da Red Bull - Foto: RUDY CAREZZEVOLI/ AFP

O neozelandês Liam Lawson será o parceiro do holandês Max Verstappen, que este ano se sagrou tetracampeão mundial, na próxima temporada da Red Bull, anunciou a equipe austríaca nesta quinta-feira, 19.

Um dia depois de anunciar que o mexicano Sergio Pérez e a Red Bull “haviam chegado a um acordo para seguir caminhos diferentes em 2025”, a equipe de Fórmula 1 oficializou a chegada do seu substituto, vindo das categorias de base.

Lawson, de 22 anos, iniciou as últimas seis corridas da temporada de 2024 ao volante de um Racing Bull, equipe satélite da Red Bull.

“Sempre foi um sonho para mim, é algo que almejei e pelo qual trabalho desde os oito anos”, disse o neozelandês, que estreou na Fórmula 1 com cinco corridas realizadas em 2023 na escuderia AlphaTauri, que foi renomeada como Racing Bulls na temporada de 2024.

"Estou muito animado com a ideia de trabalhar ao lado de Max (Verstappen) e aprender com um campeão mundial. Não tenho nenhuma dúvida de que vou aprender com a experiência dele. "Estou ansioso para que chegue logo!", disse o neozelandês, que terminou em terceiro lugar no Mundial de Fórmula 2 em 2022.

A promoção de Lawson à Red Bull ocorre em detrimento do japonês Yuki Tsunoda, o outro piloto da Racing Bulls, titular da equipe satélite desde 2021.

Segundo Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, nas duas etapas do jovem neozelandês na principal categoria do automobilismo em 2023 e 2024 "mostraram que ele não só é capaz de obter bons resultados, mas que também é um verdadeiro piloto que não tem medo de enfrentar os melhores e sair vitorioso".

“Sua chegada faz parte da longa tradição de promoção da equipe através do programa Red Bull Junior e segue os passos de pilotos campeões mundiais como Sebastian Vettel e, claro, Max Verstappen”, lembrou Horner.