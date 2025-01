Praia Clube volta a vencer e encaminha classificação no Mundial

Jogadoras do Praia Clube comemorando - Foto: VOLLEYBALL WORLD/DIVULGAÇÃO

Encerrando a primeira fase do Mundial de clubes de vôlei feminino, o Praia Clube conquistou a sua segunda vitória consecutiva e se aproximou da classificação à próxima fase. Diante do Bank Ninh Binh, do Vietnã, pela 3ª rodada do grupo B, a equipe mineira aplicou 3x0 e venceu sem sustos, na madrugada desta quinta-feira, 19.

Esta foi a segunda vitória do Praia, que perdeu na estreia para o Conegliano, da brasileira Gabi Guimarães, na estreia. As italianas irão enfrentar o Red Rockets, do Japão, e caso vençam um único set, garante a vaga da equipe mineira.

Leia mais:

>>Em busca de reforços, Bahia pode ver goleiro ir para futebol europeu

>>Meia do Vitória pode retornar ao futebol pernambucano

>>Bahia faz nova proposta para contratar atacante do Ceará; veja valores

No duelo, o time brasileiro levou uma ampla vantagem, vencendo os três sets com folga e parciais de 25/15, 25/17 e 25/12. As vietnamitas até tentaram crescer no duelo, mas pararam na defesa estável da equipe brasileira, que conseguiu controlar a vantagem mesmo em bom momento das adversárias.

Para isso, o Praia contou com uma bela atuação de Reed, que foi a maior pontuadora do jogo pelo Praia, com 11 pontos, seguida de Adenízia, Kuznetsova e Carol Gattaz, com 8 pontos cada.

Parcialmente na segunda colocação do grupo B, caso confirme a classificação, o Praia Clube enfrentará o líder do grupo A, sendo, no momento, o Tianjin, da China.