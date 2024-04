Após derrota e folgas, Bahia inicia semana de treinos buscando título | A TARDE

O elenco do Bahia retornou aos treinos nesta quarta-feira, 3, após dois dias de folga que sucederam a derrota para o Vitória na primeira final do Campeonato Baiano de 2024. Com foco nas atividades de força, técnico e finalizações, os atletas se reuniram no CT Evaristo de Macedo, buscando o resultado positivo no próximo domingo, onde enfrentará a equipe rubro-negra, na Arena Fonte Nova, às 16h.

O primeiro treino da semana iniciou sob o comando do preparador Danilo Augusto, que orientou o elenco durante um treinamento de força na beira do campo 2. Na sequência, a comissão técnica fez um treino com grupos de três e bola rolando.

Rogério Ceni participou do segundo momento das atividades, quando os atletas foram novamente divididos. Enquanto uma parte ficou com o ex-goleiro, em exercícios de enfrentamentos, de 2×1 e 3×2, e finalizações, o restante realizou exercícios técnicos, com dois times de seis componentes, utilizando goleiros.

Recuperados, Cicinho, Roger e Sidney participaram das atividades normalmente. Por outro lado, Everaldo, Acevedo e Ryan alternaram entre fisioterapia e academia