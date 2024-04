"Dia do Bahia" promove peneira em busca de novos talentos; veja locais | A TARDE

Em busca de novas estrelas, o Bahia promoverá, nos próximos três dias, peneiras abertas e fechadas, focado nos atletas mais jovens nascidos entre os anos de 2010 e 2015. Para participar do projeto "Dia do Bahia", os interessados precisarão comparecer aos locais e horários selecionados, documento e atestado médico atualizado em mãos.

Visando o máximo de novos atletas, o clube estará em três locais diferentes, nos três dias escolhidos; saiba quais:

No primeiro dia, que será nesta quinta-feira, 4, o "Dia do Bahia" estará na Praça do Sol, no bairro de Periperi, a partir das 14h. Já na sexta-feira, 5, o projeto fará presença no campo Rei Pelé, no Uruguai, no horário das 13h. Para finalizar, o último dia de peneira será no sábado, 6, iniciará pela manhã, às 8h, no bairro de Nova Brasília, no campo 29.

Veja detalhes:

Quinta-feira

Data: 04/04/2024

Horário: 14h

Cidade: Salvador

Bairro: Periperi

Campo: Praça do Sol

Crianças nascidas entre 2010 e 2015

Sexta-feira

Data: 05/04/2024

Horário: 13h

Cidade: Salvador

Bairro: Uruguai

Campo: Rei Pelé

Crianças nascidas entre 2010 e 2015

Sábado

Data: 06/04/2024

Horário: 08h

Cidade: Salvador

Bairro: Nova Brasília

Campo: Campo 29

Crianças nascidas entre 2010 e 2015