Após empate sem gols, Bahia alcança feito inédito em 2024; entenda

Gabriel Xavier é um dos principais pilares defensivos do Bahia no ano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Neste domingo, 25, o Esporte Clube Bahia alcançou um feito inédito na temporada. Após um empate sem gols contra o Botafogo, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou a marca de quatro jogos sem sofrer gols pela primeira vez no ano: Bahia 1 x 0 Botafogo; Bahia 2 x 0 Vitória; Grêmio 0 x 2 Bahia; Bahia 0 x 0 Botafogo.

Em mais uma grande atuação do setor defensivo azul, vermelho e branco, o clube carioca até tentou, mas não conseguiu furar a barreira tricolor. Marcos Felipe e Gabriel Xavier foram destaques do Bahia no confronto.

Leia mais:

Auxiliar do Flamengo projeta decisão contra o Bahia na Copa do Brasil

Ceni elogia reservas e explica demora nas substituições contra o Botafogo



Com cinco cortes, três chutes bloqueados, três desarmes, zero dribles sofridos e uma finalização bloqueada, o zagueiro do Esquadrão foi o pilar defensivo da equipe no duelo deste domingo, 25. Além do xerife, Marcos Felipe fez cinco defesas, quatro delas dentro da área, tendo grande participação no 0 a 0 no placar final.



Relembre as outras maiores sequências sem sofrer gol do Bahia no ano:

Bahia 5 x 0 Jacobina; Bahia de Feira 0 x 2 Bahia; Bahia 2 x 0 Barcelona de Ilhéus.

Bahia 1 x 0 Bragantino; Criciúma 0 x 2 Bahia; Bahia 0 x 0 CRB.