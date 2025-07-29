Menu
BAHIA

Após fazer as pazes com o gol, Lucho pode ser titular contra o Retrô

Após 23 jogos sem marcar, uruguaio volta a balançar as redes, ganha apoio da torcida e pode ser opção de Ceni para as oitavas da Copa do Brasil

Por Téo Mazzoni

29/07/2025 - 18:25 h
A angústia de Luciano 'Lucho' Rodríguez finalmente chegou ao fim. Após quatro meses sem balançar as redes, o atacante uruguaio marcou o último gol do triunfo do Bahia sobre o Juventude, no último domingo (27), e viveu um momento de forte emoção dentro da Arena Fonte Nova.

“Foi um momento muito difícil na minha carreira, uma seca de gols muito importante para mim, que nunca havia passado por isso. E, para um atacante, isso é sempre importante”, desabafou Lucho, visivelmente aliviado.

Fim do jejum e carinho da torcida

Durante o período sem gols, Lucho perdeu a vaga de titular para Willian José, que vive bom momento no comando de ataque. Mesmo assim, o uruguaio se manteve presente no elenco principal, entrando regularmente nas partidas comandadas por Rogério Ceni.

O retorno aos gols também rendeu um gesto especial das arquibancadas. A torcida tricolor entoou o nome de Lucho após o apito final — uma demonstração de apoio que não passou despercebida.

“Obrigado, Nação, por sempre acreditar em mim. Sou muito grato a vocês. Depois de uma fase difícil e estranha na minha carreira, pude comemorar um gol com vocês novamente”, publicou o camisa 17 nas redes sociais.

Chance como titular?

Nesta quarta-feira (30), o Bahia encara o Retrô, em jogo válido pela Copa do Brasil. Com a agenda apertada e a necessidade de poupar atletas, Rogério Ceni não descartou a possibilidade de mudanças no time titular.

“Temos que fazer algumas escolhas para que não existam lesões [...] Estamos tentando gerir um grupo, dar minutos para todos”, explicou o treinador, sem confirmar se Lucho começa jogando.

O fato é que, seja no banco ou entre os onze iniciais, o atacante uruguaio deve entrar na partida contra o time pernambucano.

Isso sempre importante para o jogador
Luciano Rodríguez - atacante do Bahia

