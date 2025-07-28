EM ALTA!
Bahia e Vitória crescem no ranking das maiores do torcidas do Brasil
Tricolor lidera no Nordeste e Rubro-Negro também registra crescimento
Por Lucas Vilas Boas
Não é segredo para ninguém que o momento de um clube influencia diretamente na quantidade de torcedores que vão ao estádio e apoiam o time incondicionalmente. No ranking das maiores torcidas do Brasil, divulgado nesta segunda-feira, 28, pelo jornal "O GLOBO", por exemplo, é possível notar a ascensão das equipes que estiveram em boa fase nos últimos anos, como o Bahia.
O Esquadrão de Aço ocupa a nona colocação na lista com 2,2% e detém a maior oscilação positiva entre todos os times em relação ao ranking de 2022, quando tinha 1,7%. O Tricolor, portanto, segue sendo o líder do Nordeste e ainda diminuiu sua distância para o Atlético-MG, atual oitavo colocado com 2,3%.
O Vitória, que passou por uma ascensão meteórica desde o último levantamento, também viu sua torcida crescer no ranking, passando de 0,7% para 0,8% entre 2022 e 2025. Na 16ª posição, o Rubro-Negro segue na frente de Fortaleza, Ceará, Santa Cruz, Athletico-PR e Remo, que completam o top-21 do futebol brasileiro.
No topo do ranking, o Flamengo segue na liderança — que ainda foi consolidada desde 2022. O clube carioca tem 21,2% e viu seus adversários diretos sofrerem uma queda significativa, como o Corinthians, que passou por uma oscilação negativa de 3,6%.
Confira a lista feita pelo jornal "O GLOBO" em parceria com o instituto Ipsos-Ipec:
- 1 - Flamengo (21,2%)
- 2 - Corinthians (11,9%)
- 3 - Palmeiras (6,5%)
- 4 - São Paulo (6,4%)
- 5 - Vasco (3,4%)
- 6 - Grêmio (3%)
- 7 - Cruzeiro (2,3%)
- 8 - Atlético-MG (2,3%)
- 9 - Bahia (2,2%)
- 10 - Santos (2%)
- 11 - Internacional (1,7%)
- 12 - Botafogo (1,5%)
- 13 - Sport (1,3%)
- 14 - Fluminense (0,9%)
- 15 - Seleção Brasileira (0,9%)
- 16 - Vitória (0,8%)
- 17 - Fortaleza (0,7%)
- 18 - Ceará (0,7%)
- 19 - Santa Cruz (0,6%)
- 20 - Athletico-PR (0,5%)
- 21 - Remo (0,5%)
Depois do Bahia, o Atlético-MG e o Botafogo foram as equipes que mais sofreram oscilação positiva e ambas as equipes cresceram 0,2% em relação à 2022. São Paulo e Palmeiras, por outro lado, se juntam ao Corinthians como os times que mais caíram em questões de números.
