Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM ALTA!

Bahia e Vitória crescem no ranking das maiores do torcidas do Brasil

Tricolor lidera no Nordeste e Rubro-Negro também registra crescimento

Por Lucas Vilas Boas

28/07/2025 - 18:29 h | Atualizada em 28/07/2025 - 18:48
Torcidas de Bahia e Vitória sofreram um aumento nos últimos anos
Torcidas de Bahia e Vitória sofreram um aumento nos últimos anos -

Não é segredo para ninguém que o momento de um clube influencia diretamente na quantidade de torcedores que vão ao estádio e apoiam o time incondicionalmente. No ranking das maiores torcidas do Brasil, divulgado nesta segunda-feira, 28, pelo jornal "O GLOBO", por exemplo, é possível notar a ascensão das equipes que estiveram em boa fase nos últimos anos, como o Bahia.

O Esquadrão de Aço ocupa a nona colocação na lista com 2,2% e detém a maior oscilação positiva entre todos os times em relação ao ranking de 2022, quando tinha 1,7%. O Tricolor, portanto, segue sendo o líder do Nordeste e ainda diminuiu sua distância para o Atlético-MG, atual oitavo colocado com 2,3%.

O Vitória, que passou por uma ascensão meteórica desde o último levantamento, também viu sua torcida crescer no ranking, passando de 0,7% para 0,8% entre 2022 e 2025. Na 16ª posição, o Rubro-Negro segue na frente de Fortaleza, Ceará, Santa Cruz, Athletico-PR e Remo, que completam o top-21 do futebol brasileiro.

Leia Também:

Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV
Semana pernambucana: Bahia enfrenta Retrô e Sport como favorito
De saída! Atacante deixa o Vitória e acerta com outro time da Série A

No topo do ranking, o Flamengo segue na liderança — que ainda foi consolidada desde 2022. O clube carioca tem 21,2% e viu seus adversários diretos sofrerem uma queda significativa, como o Corinthians, que passou por uma oscilação negativa de 3,6%.

Confira a lista feita pelo jornal "O GLOBO" em parceria com o instituto Ipsos-Ipec:

  • 1 - Flamengo (21,2%)
  • 2 - Corinthians (11,9%)
  • 3 - Palmeiras (6,5%)
  • 4 - São Paulo (6,4%)
  • 5 - Vasco (3,4%)
  • 6 - Grêmio (3%)
  • 7 - Cruzeiro (2,3%)
  • 8 - Atlético-MG (2,3%)
  • 9 - Bahia (2,2%)
  • 10 - Santos (2%)
  • 11 - Internacional (1,7%)
  • 12 - Botafogo (1,5%)
  • 13 - Sport (1,3%)
  • 14 - Fluminense (0,9%)
  • 15 - Seleção Brasileira (0,9%)
  • 16 - Vitória (0,8%)
  • 17 - Fortaleza (0,7%)
  • 18 - Ceará (0,7%)
  • 19 - Santa Cruz (0,6%)
  • 20 - Athletico-PR (0,5%)
  • 21 - Remo (0,5%)

Depois do Bahia, o Atlético-MG e o Botafogo foram as equipes que mais sofreram oscilação positiva e ambas as equipes cresceram 0,2% em relação à 2022. São Paulo e Palmeiras, por outro lado, se juntam ao Corinthians como os times que mais caíram em questões de números.

Confira:

Quadro das maiores oscilações entre os levantamentos de 2022 e 2025
Quadro das maiores oscilações entre os levantamentos de 2022 e 2025 | Foto: Divulgação | O Globo

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ranking de torcidas vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torcidas de Bahia e Vitória sofreram um aumento nos últimos anos
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Torcidas de Bahia e Vitória sofreram um aumento nos últimos anos
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Torcidas de Bahia e Vitória sofreram um aumento nos últimos anos
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Torcidas de Bahia e Vitória sofreram um aumento nos últimos anos
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x