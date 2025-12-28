Após Flamengo, campeão pelo Corinthians diz que precisou de terapia

Campeão pelo Corinthians, Gustavo Henrique revela terapia após Flamengo - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Atualmente em alta no Corinthians e com status de titular absoluto sob o comando de Dorival Júnior, Gustavo Henrique relembrou um dos períodos mais difíceis da carreira: a passagem pelo Flamengo. O zagueiro foi o convidado do programa Bola da Vez, exibido neste sábado, 27, e falou abertamente sobre os impactos emocionais vividos durante a temporada de 2020.

Segundo o defensor, o momento mais delicado ocorreu após uma sequência de partidas abaixo do esperado, quando passou a ser alvo constante de críticas da torcida rubro-negra. A pressão foi tão intensa que Gustavo precisou recorrer a acompanhamento psicológico para lidar com a situação.

“Eu fiz terapia. Vejo vídeos que me ajudam, porque ali no Flamengo eu tive um momento muito ruim, que foram quatro jogos que deu tudo errado para mim", disse Gustavo, para completar.

"Me tacharam como pior zagueiro do mundo. Eu ainda não tinha passado por isso na minha carreira, e a parte da terapia me ajudou a se preparar para um momento como esse”, revelou o zagueiro.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Gustavo Henrique chegou ao clube com a missão de substituir o espanhol Pablo Marí, peça-chave do time comandado por Jorge Jesus em 2019. O defensor vinha de destaque no Santos, que terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano como vice-campeão.

Apesar das conquistas ao longo da temporada — Supercopa do Brasil, CONMEBOL Recopa e o título do Brasileirão —, a reta final da competição nacional foi especialmente complicada para o zagueiro. Erros consecutivos, a pressão externa e até mesmo a perda de espaço na equipe marcaram o período. Na ocasião, o então técnico Rogério Ceni optou por improvisar Willian Arão na zaga durante os jogos decisivos, incluindo a partida do título contra o São Paulo.

Depois da saída do Flamengo, Gustavo Henrique reencontrou o protagonismo no Corinthians. Mesmo convivendo com cobranças no clube paulista, o zagueiro se firmou como uma das principais opções do setor defensivo e foi um dos destaques da campanha vitoriosa na Copa do Brasil, conquistada sobre o Vasco.