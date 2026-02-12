ICÔNICO
Aposentado, ídolo do Vitória volta à campo para jogar o Intermunicipal
Jogador é o zagueiro com maior número de gols pelo Leão no século XXI
Por Lucas Vilas Boas
O futebol amador na Bahia vai a contar com um reforço de peso para a próxima temporada. A Seleção de Simões Filho confirmou, na última terça-feira, 10, a chegada do zagueiro Kanu, ex-capitão do Vitória, para a disputa do Campeonato Intermunicipal de 2026. A competição é considerada a maior do mundo entre equipes não profissionais.
Aos 40 anos, Kanu havia anunciado aposentadoria do futebol profissional no fim de 2024, quando deixou o Jacuipense. Apesar da pausa na carreira profissional, seu nome segue fortemente associado ao Vitória, clube onde construiu trajetória marcante.
"Pra mim vai ser uma coisa diferente. Nunca joguei o Intermunicipal. Espero que possa, junto com minha experiência, ajudar a Seleção de Simões Filho a conseguir seus objetivos. Podem esperar um Kanu muito aguerrido, focado e dedicado em busca dos objetivos da Seleção. Em todos os clubes que passei, sempre fui um cara muito líder, sempre fui um cara muito comprometido e aqui não vai ser diferente. Simões Filho é uma cidade que gosto muito, então pra mim é motivo de muito orgulho estar representando essa cidade", disse o zagueiro.
Pelo Vitória, o defensor se tornou o zagueiro com maior número de gols no século XXI, balançando as redes 16 vezes. Também teve participação relevante no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2015, e na conquista do título estadual em 2017.
Além da passagem de destaque no futebol baiano, o atleta também atuou no exterior. Na Europa, defendeu clubes da Bélgica, como Standard Liège e OH Leuven, e de Portugal, entre eles Vitória de Guimarães e Beira-Mar.
