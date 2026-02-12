MERCADO DA BOLA
Vitória fecha contratação do zagueiro Cacá junto ao Corinthians; saiba detalhes
Zagueiro está atuando pelo Corinthians e chega ao Vitória para reforçar setor de defesa
Por Valdomiro Neto
O mercado de transferências do Vitória segue a todo o vapor e o Leão da Barra encaminhou a chegada do zagueiro Cacá, de 26 anos. O zagueiro atua pela equipe do Corinthians, e chega para reforçar o setor de defesa do clube, que tem sido alvo de críticas.
A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE em apuração com fontes próximas ao Corinthians.
A chegada de Cacá ao Vitória foi um pedido do técnico Jair Ventura, e o acordo prevê empréstimo até o fim do ano de 2026.
Cacá viveu momentos polêmicos em sua passagem pelo Corinthians e pode encarar a oportunidade de vestir a camisa do Vitória como a "chance da sua vida" de ter destaque e dar a volta por cima, conforme o apurado.
Cacá está no Corinthians desde 2024, quando chegou por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão e posteriormente, em 2025, assinou em definitivo com o clube paulista.
Números do jogador
Pela camisa do Corinthians, Cacá acumula 71 partidas, com 8 gols marcados e 1 assistência distribuída.
Na temporada de 2026, Cacá entrou em campo apenas uma vez, na derrota contra o Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 a 0.
