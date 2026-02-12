Vitória fecha contratação do zagueiro Cacá junto ao Corinthians; saiba detalhes

Siga o A TARDE no Google

O mercado de transferências do Vitória segue a todo o vapor e o Leão da Barra encaminhou a chegada do zagueiro Cacá, de 26 anos. O zagueiro atua pela equipe do Corinthians, e chega para reforçar o setor de defesa do clube, que tem sido alvo de críticas.

A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE em apuração com fontes próximas ao Corinthians.

A chegada de Cacá ao Vitória foi um pedido do técnico Jair Ventura, e o acordo prevê empréstimo até o fim do ano de 2026.

Cacá viveu momentos polêmicos em sua passagem pelo Corinthians e pode encarar a oportunidade de vestir a camisa do Vitória como a "chance da sua vida" de ter destaque e dar a volta por cima, conforme o apurado.

Cacá está no Corinthians desde 2024, quando chegou por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão e posteriormente, em 2025, assinou em definitivo com o clube paulista.

Números do jogador

Pela camisa do Corinthians, Cacá acumula 71 partidas, com 8 gols marcados e 1 assistência distribuída.

Na temporada de 2026, Cacá entrou em campo apenas uma vez, na derrota contra o Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 a 0.