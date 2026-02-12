Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Vitória fecha contratação do zagueiro Cacá junto ao Corinthians; saiba detalhes

Zagueiro está atuando pelo Corinthians e chega ao Vitória para reforçar setor de defesa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/02/2026 - 18:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Zagueiro Cacá em campo pelo Corinthians
Zagueiro Cacá em campo pelo Corinthians -

O mercado de transferências do Vitória segue a todo o vapor e o Leão da Barra encaminhou a chegada do zagueiro Cacá, de 26 anos. O zagueiro atua pela equipe do Corinthians, e chega para reforçar o setor de defesa do clube, que tem sido alvo de críticas.

A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE em apuração com fontes próximas ao Corinthians.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A chegada de Cacá ao Vitória foi um pedido do técnico Jair Ventura, e o acordo prevê empréstimo até o fim do ano de 2026.

Cacá viveu momentos polêmicos em sua passagem pelo Corinthians e pode encarar a oportunidade de vestir a camisa do Vitória como a "chance da sua vida" de ter destaque e dar a volta por cima, conforme o apurado.

Cacá está no Corinthians desde 2024, quando chegou por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão e posteriormente, em 2025, assinou em definitivo com o clube paulista.

Leia Também:

Vitória é punido e perde mandos de campo no Barradão após confusão no Ba-VI
Atlético de Alagoinhas é o primeiro rebaixado do Baianão 2026; veja tabela
Comentarista da Globo analisa triunfo do Bahia: "Dentro da lógica"

Números do jogador

Pela camisa do Corinthians, Cacá acumula 71 partidas, com 8 gols marcados e 1 assistência distribuída.

Na temporada de 2026, Cacá entrou em campo apenas uma vez, na derrota contra o Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 a 0.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cacá corinthians futebol brasileiro Jair Ventura mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zagueiro Cacá em campo pelo Corinthians
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Zagueiro Cacá em campo pelo Corinthians
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Zagueiro Cacá em campo pelo Corinthians
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Zagueiro Cacá em campo pelo Corinthians
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x